Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

**

1.

Olaf Thon* (50) holte mit der DFB-Auswahl bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1990 in Italien Deutschlands dritte WM-Krone. Vier Jahre zuvor hatte er auch in Mexiko 1986 zum bundesdeutschen Aufgebot gehört, war dort aber ohne Einsatz geblieben. Bei der Endrunde der FIFA WM 1998 in Frankreich stand er in drei Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft auf dem Platz. Außerdem nahm er 1988 an der UEFA Europameisterschaft teil. Es blieb seine einzige Teilnahme am kontinentalen Turnier. Der aus dem Nachwuchs von Schalke 04 stammende Thon feierte bei den Königsblauen *sein Profidebüt, bevor er zu Bayern München wechselte. Im Trikot des deutschen Rekordmeisters gewann er drei Meistertitel und ein Mal den deutschen Supercup. Nach seiner Rückkehr zu seinem Heimatklub Schalke 04 konnte er noch zwei Titel in Folge im DFB-Pokal und einen Triumph im UEFA-Pokal bejubeln.

**

2.

Luigi Apolloni** (49) absolvierte für Italien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft USA 1994™ drei Spiele, darunter auch das Finale, das seine Mannschaft im dramatischen Elfmeterschießen gegen Brasilien verlor. 1996 war er für sein Land bei der UEFA Europameisterschaft im Einsatz. Nach seinem Vereinsdebüt bei US Pistoiese und einem weiteren Engagement bei AC Reggiana unterschrieb er bei AC Parma, wo er in 13 Spielzeiten zwei Mal den nationalen Pokalwettbewerb, ein Mal den italienischen Supercup, zwei Mal den UEFA-Pokal sowie je ein Mal den Europapokal der Pokalsieger und den europäischen Supercup gewinnen konnte. Danach wechselte Apolloni zu Hellas Verona und beendete dort seine Karriere. In seiner zweiten Laufbahn als Trainer betreute er mehrere italienische Klubmannschaften. Seit dem vergangenen Jahr sitzt er bei Parma Calcio 1913 auf der Trainerbank.

**

3.

Leopoldo Luque** (67) verhalf Argentinien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1978 zum ersten globalen Titelgewinn. Bei dem im eigenen Land ausgetragenen Turnier kam er in fünf Partien zum Einsatz und erzielte dabei vier Treffer. Bei der Copa América 1975 hatte Luque die Torschützenkrone geholt. Als Vereinsspieler war er unter anderem für River Plate, wo er fünf Mal argentinischer Meister wurde, Rosario Central, Racing Club Avellaneda und den FC Santos (Brasilien) aktiv.

**

4.

Kike** (38) absolvierte für Spaniens Futsal-Auswahl 170 Einsätze Zudem nahm er an den vier jüngsten Auflagen der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft teil. Während er 2000 und 2004 jeweils die globale Krone gewann, erreichte er 2008 und 2012 das Finale. Dabei steuerte er in insgesamt 27 WM-Spielen fünf Tore bei. In Thailand 2012 wurde Kike als zweitbester Spieler des Turniers mit dem Silbernen Ball von adidas geehrt. Auf der kontinentalen Bühne wurde er mit Spanien fünf Mal Futsal-Europameister. Mit seinem Klub ElPozo Murcia triumphierte Kike nicht weniger als vier Mal in der spanischen Meisterschaft sowie je drei Mal im nationalen Pokal und im spanischen Supercup.

**

5.

Bo Larsson** (72) nahm mit Schweden drei Mal in Folge an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 1970 in Mexiko, 1974 in der BRD und 1978 in Argentinien. Dabei kam er auf elf Einsätze. In der WM-Qualifikation absolvierte er insgesamt zwölf Spiele und brachte es dabei auf acht Tore. Larsson zählt zu den Klubikonen von Malmö FF, wo er sechs Mal Landesmeister und vier Mal schwedischer Pokalsieger wurde. In der schwedischen Liga tat er sich drei Mal als bester Torschütze hervor. Überdies wurde er zwei Mal zu Schwedens Fussballer des Jahres gewählt. Zwischen seinen beiden Engagements bei Malmö FF spielte Larsson drei Jahre für den VfB Stuttgart. Zum Abschluss seiner Karriere wechselte er für eine Saison zu Trelleborgs FF.

**

6.

Dries Mertens* (29) qualifizierte sich mit Belgien für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2014, wo die Roten Teufel *dann das Viertelfinale erreichten. Mertens kam in Brasilien in allen fünf Begegnungen seiner Mannschaft zum Einsatz und traf im Auftaktspiel gegen Algerien zum 2:1-Siegtor. Der aus der Nachwuchsabteilung von KAA Gent kommende Angreifer spielte zunächst auf Leihbasis für Eendracht Aalst und AGOVV Apeldoorn, bevor er zum FC Utrecht wechselte. Der endgültige Durchbruch gelang ihm im Trikot von PSV Eindhoven, wo er den nationalen Pokalwettbewerb und den niederländischen Supercup gewinnen konnte. Danach unterschrieb er beim SSC Neapel, mit dem er inzwischen Pokalsieger wurde und zudem den italienischen Supercup gewann. Aktuell spielt Mertens seine dritte Saison für die Süditaliener.

**

7.