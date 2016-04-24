Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

**

24.

Marcus Tulio Tanaka* (35) nahm mit der japanischen Nationalmannschaft an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ teil und erreichte dort das Achtelfinale. Zuvor hatte er mit drei Toren in zwölf Spielen einen aktiven Beitrag zur erfolgreichen WM-Qualifikation seines Landes geleistet. Darüber hinaus vertrat er die japanischen Landesfarben auch bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. In seiner Vereinskarriere stand Tanaka zunächst bei Sanfrecce Hiroshima, Mito Hollyhock und den Urawa Red Diamonds unter Vertrag, mit denen er je einen Meistertitel und den japanischen Supercup, zwei Mal den Emperor's Cup sowie 2007 die AFC Champions League gewinnen konnte. Im gleichen Jahr wurde er bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft Dritter. Sechs Spielzeiten später unterschrieb er beim Ligarivalen Nagoya Grampus, mit dem er erneut japanischer Meister und Supercup-Sieger wurde. Im Land der aufgehenden Sonne* wurde der Abwehrspieler ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt.

**

25.

Gilberto Melo* (40) war für Brasilien zwei Mal bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Einsatz, nämlich 2006 in Deutschland, wo er einen Treffer erzielte, und 2010 in Südafrika. Zudem hatte er sein Land 2003 und 2005 beim FIFA Konföderationen-Pokal vertreten und bei seiner zweiten Teilnahme den Turniersieg geholt. 2007 stand er bei der Copa América bis zum Titelgewinn der Seleção* in allen Begegnungen seiner Mannschaft auf dem Platz. In seiner Klubkarriere gewann Melo mit Flamengo Rio de Janeiro die Meisterschaft im gleichnamigen Bundesstaat. Im Dress von Cruzeiro Belo Horizonte sicherte er sich zwei Mal die Meisterkrone im Bundesstaat Minas Gerais. Mit Vasco da Gama wurde er ein Mal brasilianischer Meister. Mit dem gleichen Team nahm er im Jahr 2000 an der ersten Auflage der FIFA Klub-Weltmeisterschaft teil und erreichte dort das Finale. Im Trikot von AD São Caetano gewann er ein Mal die Meisterschaft im Bundesstaat São Paulo. Im Ausland war Melo für Hertha BSC Berlin, Inter Mailand und Tottenham Hotspur aktiv.

**

26.

Héctor Enrique** (54) kann voller Stolz auf seine Teilnahme an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Mexiko 1986™ zurückblicken. Denn dort gewann er für Argentinien zum zweiten Mal die WM-Krone. Er selbst absolvierte bei diesem Turnier fünf Einsätze, davon drei in der zweiten Finalrunde, einschließlich des Endspiels gegen die DFB-Auswahl. Nach seinem Profidebüt bei CA Lanús konnte er mit River Plate zwei Meistertitel sowie je einen Triumph in der Copa Libertadores, im Interkontinental-Pokal und im Interamerika-Pokal feiern. Danach spielte er für eine Saison bei Deportivo Español, bevor er zu CA Lanús zurückkehrte. Anschließend heuerte er beim japanischen Klub Tosu Futures an, wo er seine Spielerkarriere später auch beendete.

**

27.

Josef Hickersberger** (68) nahm mit Österreich an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Argentinien 1978™ teil. Nach seinem Vereinsdebüt bei ASK Amstetten wurde er mit Austria Wien zwei Mal Landesmeister und drei Mal österreichischer Pokalsieger. Danach spielte er für die deutschen Bundesligisten Kickers Offenbach und Fortuna Düsseldorf. Nach seiner Rückkehr in seine Heimat unterschrieb Hickersberger bei der SSW Innsbruck, bevor er sein Karriereende im Trikot von Rapid Wien mit einem weiteren Meistertitel versüßen konnte. Danach wurde der frühere Mittelfeldspieler ein international anerkannter Trainer, der die österreichische Nationalmannschaft bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Italien 1990™ und bei der UEFA EURO 2008 sowie dazwischen auch das Nationalteam von Bahrain betreute. Als Klubcoach wurde er mit Austria Wien österreichischer Pokalsieger. Überdies führte er Al Ahly in Bahrain, den katarischen Klub Al Gharrafa und Rapid Wien je ein Mal zu Meisterehren. Darüber hinaus war Hickersberger als Trainer von Fortuna Düsseldorf und von Al Wahda in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig, das er auch bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2010 betreute. In den VAE trainierte er zudem Al Wasl und Al Shabab.

**

28.

Pauleta** (43) war für Portugal bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Korea/Japan 2002™ im Einsatz, wo er bis zum Ausscheiden seiner Mannschaft nach der Vorrunde im Gruppenspiel gegen Polen drei Mal traf. Vier Jahre später kam er in Deutschland auf sechs Einsätze und landete mit den Portugiesen am Ende auf Rang vier des Turniers. Zudem nahm der Ex-Stürmer an der UEFA EURO 2000 und 2004 teil, wobei er im Finale des im eigenen Land ausgetragenen Turniers an Griechenland scheiterte. Nach seinem Vereinsdebüt bei GD Estoril Praia wechselte der begnadete Torjäger zum spanischen Zweitligisten UD Salamanca, bei dem er auf Anhieb die Torschützenkrone der zweiten Liga holte und den Wiederaufstieg in die Primera División schaffte. Im Trikot von Deportivo La Coruña wurde er ein Mal spanischer Meister. Danach unterschrieb er bei Girondins Bordeaux, wo er ein Mal im Ligapokal triumphierte und ein Mal Torschützenkönig der Ligue 1 wurde. Im Dress von Paris Saint-Germain feierte er mit zwei Titeln im französischen Pokal, einer Trophäe im Ligapokal und zwei Torschützenkronen der Ligue 1 seine bislang größten Erfolge.

**

29.

Alejandro Bedoya** (29) stand 2014 in Brasilien im U.S.-amerikanischen Aufgebot und absolvierte alle vier Spiele seines Nationalteams. Außerdem nahm er bislang zwei Mal am CONCACAF Gold Cup teil, wobei er 2011 das Finale erreichte und 2013 Turniersieger wurde. Nachdem er sich seine ersten Sporen in Universitätsmannschaften der USA verdient hatte, feierte Bedoya sein Profidebüt bei Örebro SK in Schweden. Von dort wechselte er zu den Glasgow Rangers, kehrte jedoch nach einer Saison wieder nach Schweden zurück, um fortan für Helsingborgs IF aufzulaufen. Seit 2013 steht er beim französischen Erstligisten FC Nantes unter Vertrag.

**

30.