Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

17. Charles Aránguiz (27) hat mit Chile bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ den Einzug in die zweite Runde geschafft und so an einem wichtigen Kapitel des chilenischen Fussballs mitgeschrieben. Er selbst stand in allen vier Begegnungen seiner Mannschaft auf dem Platz und erzielte in der Gruppenphase gegen Spanien den 2:0-Siegtreffer. Ein Jahr später triumphierte er mit seinem Nationalteam bei der Copa América, wo er erneut in allen Partien zum Einsatz kam und zwei Tore beisteuerte. Als Vereinsspieler machte Aránguiz erstmals im Trikot des Traditionsklubs Colo Colo Santiago, mit dem er ein Mal Landesmeister wurde, auf sich aufmerksam. Nach einer Zwischenstation beim argentinischen AC Quilmes unterschrieb er beim einheimischen Klub Universidad de Chile, mit dem er nicht weniger als drei Meistertitel sowie je eine Trophäe im chilenischen Pokal und in der Copa Sudamericana bejubeln konnte. In Brasilien gewann er mit Internacional Porto Alegre zwei Mal die Meisterschaft im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Zu Beginn der aktuellen Saison wechselte der Mittelfeldspieler zu Bayer Leverkusen. In seiner Heimat wurde Aránguiz ein Mal zu Chiles Fussballer des Jahres gewählt.

18. Martina Müller (36) gilt dank ihres zweimaligen Titelgewinns (2003 und 2007) bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ als prominente Vertreterin der Geschichte des deutschen Frauenfussballs. 2011 war die Angreiferin zum dritten Mal in Serie beim weltgrößten Frauenturnier dabei, kam dort jedoch nicht zum Einsatz. Außerdem vertrat sie die deutschen Farben bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney und 2004 in Athen, wo sie mit der DFB-Auswahl Bronze gewann. Auf der europäischen Bühne holte sie 2001 und 2009 jeweils die kontinentale Krone. In ihrer Vereinskarriere war sie zunächst für die TSV Jahn Calden, den FSV Frankfurt und den SC 07 Bad Neuenahr aktiv. Danach wechselte sie zum VfL Wolfsburg, bei dem sie mit je zwei Titeln in der deutschen Meisterschaft, im DFB-Pokal und in der UEFA Champions League überaus erfolgreich war.

19. Rivaldo (44) ist aufgrund seiner Teilnahme an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1998 in Frankreich, wo er das Finale erreichte, und 2002 in Korea/Japan, wo er mit der Seleção den fünften WM-Titel für sein Land holte, in die Geschichte des brasilianischen Fussballs eingegangen. Seine persönliche Bilanz bei beiden Turnieren weist acht Tore in 14 WM-Spielen aus. Zudem gewann Rivaldo mit Brasilien den FIFA Konföderationen-Pokal 1997 und die Copa América 1999. Dazwischen sicherte er sich mit der brasilianischen Auswahl bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta die Bronzemedaille. Als Klubspieler wurde er mit Palmeiras São Paulo ein Mal brasilianischer Meister und zwei Mal Pokalsieger im Bundesstaat São Paulo. Im Dress des FC Barcelona triumphierte er zwei Mal in der Meisterschaft sowie je ein Mal in der Copa del Rey und im europäischen Supercup. Mit AC Mailand feierte der offensive Mittelfeldspieler je einen Titelgewinn im italienischen Pokalwettbewerb, in der UEFA Champions League und im europäischen Supercup. Im Trikot von Cruzeiro Belo Horizonte reichte es indes nur zu einem regionalen Meistertitel im Bundesstaat Minas Gerais. Danach wurde er mit Olympiakos Piräus drei Mal Landesmeister und zwei Mal griechischer Pokalsieger. Das Gleiche gelang ihm später mit Bunyodkor Tashkent, wo er drei Mal usbekischer Meister wurde und zwei Mal den nationalen Verbandspokal gewann. 1999 wurde Rivaldo zum FIFA-Weltfussballer des Jahres gewählt. Darüber hinaus holte er bei der Copa América, in der UEFA Champions League und in der usbekischen Liga jeweils ein Mal die Torschützenkrone.

20. Joaquín del Olmo (47) kann mit Stolz auf seine Zeit als mexikanischer Nationalspieler zurückblicken. Denn neben seiner Teilnahme an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft USA 1994™, wo er alle Spiele seiner Mannschaft absolvierte, feierte er im mexikanischen Auswahltrikot zwei Triumphe beim CONCACAF Gold Cup. Überdies wurde er mit El Tri beim FIFA Konföderationen-Pokal 1995 Dritter. Im gleichen Jahr vertrat er seine Landesfarben bei der Copa América. Mit Ausnahme einer einzigen Saison, die er beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnhem unter Vertrag stand, verbrachte Del Olmo seine gesamte Vereinskarriere in seiner mexikanischen Heimat. Mit UNAM Pumas wurde er zwei Mal Landesmeister. Weitere Klubstationen waren FC Tampico-Madero, CD Veracruz, Club América, Club Necaxa und UANL Tigres. Seit dem Ende seiner Spielerkarriere ist Del Olmo als Trainer tätig.

21. Tobias Linderoth (37) nahm mit Schweden zwei Mal in Folge an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 2002 in Korea/Japan und 2006 in Deutschland, wo er bis zum Ausscheiden im Achtelfinale gegen die gastgebende DFB-Auswahl in allen Spielen seines Teams eingesetzt wurde. 2004 erreichte er mit den Nordeuropäern bei der UEFA EURO das Viertelfinale. Nach seinem Vereinsdebüt bei IF Elfsborg und einer weiteren Station bei Stabæk Fotball wechselte Linderoth zum FC Everton. Von dort ging es weiter zum FC Kopenhagen, mit dem er zwei Mal dänischer Meister wurde. Danach unterschrieb er bei Galatasaray Istanbul, wo er seine Karriere mit je einem Triumph in der Meisterschaft und im türkischen Supercup beendete.

22. Adrian Ilie (42) war für Rumänien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998™ im Einsatz und erzielte dort im Vorrundenspiel gegen Kolumbien den 1:0-Siegtreffer. Darüber hinaus vertrat er sein Land auch 1996 bei der Europameisterschaft und 2000 bei der UEFA EURO. Erstmals von sich reden machte Ilie im Dress von Steaua Bukarest, wo er drei Meistertitel und ein Mal den rumänischen Pokal gewann. Danach wurde er mit Galatasaray Istanbul ein Mal türkischer Meister. Anschließend unterschrieb er beim spanischen Erstligisten FC Valencia, mit dem er je ein Mal in der Meisterschaft und in der Copa del Rey triumphierte sowie zwei Mal in Folge das Finale der UEFA Champions League erreichte. Danach spielte er noch für Deportivo Alavés, Beşiktaş Istanbul und den FC Zürich. In Rumänien wurde Ilie ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt.