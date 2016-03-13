Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

13. Giancarlo De Sisti (73) nahm 1970 mit Italien an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Mexiko teil, wo er für die Squadra Azzurra alle Spiele absolvierte und erst im Finale an Brasilien scheiterte. Zwei Jahre später wurde er mit Italien erstmals Europameister. In zehn Spielzeiten bei AS Rom triumphierte er je ein Mal im italienischen Pokalwettbewerb und im Messestädte-Pokal. Mit AC Florenz feierte De Sisti in neun Jahren einen Scudetto, einen Triumph im nationalen Pokal und eine Trophäe im Mitropa-Pokal. Als Trainer war er für AC Florenz, Udinese Calcio und Ascoli Calcio tätig.

14. Bruno Bellone (54) leistete bei der UEFA Europameisterschaft 1984 mit seinem Siegtreffer zum 2:0 im Endspiel über Spanien einen aktiven Anteil zu Frankreichs erstem kontinentalen Titelgewinn. Zuvor war er für die Bleus auch bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1982 im Einsatz, wo er mit der Équipe Tricolore Vierter wurde. Bei seiner zweiten WM-Teilnahme in Mexiko 1986 schaffte er dann mit Rang drei den Sprung aufs Podest. Bellone verbrachte seine gesamte Vereinskarriere bei einheimischen Klubs. Zunächst spielte er für AS Monaco, wo er je ein Mal Landesmeister und französischer Pokalsieger wurde. Weitere Stationen waren AS Cannes und HSC Montpellier.

15. Paul Pogba (23) hat sich in den vergangenen drei Jahren zu einem hoffnungsträchtigen Jungstar im internationalen Fussball entwickelt. Davon zeugt vor allem sein Triumph mit der französischen Nachwuchsauswahl bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2013, wo er als bester Spieler des Turniers mit dem Goldenen Ball von adidas ausgezeichnet wurde. Danach wurde er in die französische A-Nationalmannschaft berufen, mit der er sich für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2014 qualifizierte. Bei der Endrunde in Brasilien wurde Pogba mit der Hyundai-Auszeichnung "Bester Junger Spieler" geehrt. Nach dem Start seiner Klubkarriere bei den Junioren von Manchester United nahm er mit Frankreich an der UEFA U-17 und U-19-Europameisterschaft teil. Nachdem er im A-Team der Red Devils lediglich zu drei Pflichtspieleinsätzen gekommen war, wechselte er zu Juventus Turin. Beim italienischen Rekordmeister gelang ihm der Durchbruch. Denn im Dress der Alten Dame konnte er bislang drei Meistertitel, einen Triumph im nationalen Pokal und zwei Trophäen im italienischen Supercup bejubeln. Hinzu kommt eine Finalteilnahme in der UEFA Champions League. Derzeit spielt Pogba seine vierte Saison in Turin.

16. Édison Méndez (37) gelang 2002 mit Ecuador erstmals die Qualifikation für eine FIFA WM-Endrunde. Außerdem erzielte er bei dem Turnier in Korea und Japan in der Vorrundenpartie gegen Kroatien das 1:0 zu Ecuadors erstem Sieg in einem WM-Spiel. Danach vertrat er seine Landesfarben auch 2006 in Deutschland und 2014 in Brasilien. Auf der kontinentalen Bühne nahm er zwischen 2001 und 2011 vier Mal in Folge an der Copa América teil. In seiner Vereinskarriere gewann Méndez mit LDU Quito einen Meistertitel und ein Mal die Copa Sudamericana. Darüber hinaus stand er bei den einheimischen Klubs Deportivo Quito, CS Emelec und El Nacional unter Vertrag. In Mexiko spielte er für CD Irapuato und Santos Laguna. Weitere Zwischenstationen waren Atlético Mineiro in Brasilien und Santa Fe in Kolumbien. Mit PSV Eindhoven wurde Méndez zwei Mal niederländischer Meister.

17. Álvaro Recoba (40) war in seiner langjährigen Karriere, in der er seiner Nationalmannschaft 2002 nach zwölf Jahren Abwesenheit zur Rückkehr auf die weltweit größte Fussballbühne verhalf, ein hervorragender Botschafter des uruguayischen Fussballs. Bei dem erstmals in Asien ausgetragenen Turnier steuerte er in der Vorrunde einen Treffer bei. Überdies war der Angreifer auch beim FIFA Konföderationen-Pokal 1997 sowie bei der Copa América 1997 und 2007 für sein Land im Einsatz. In Uruguay war er für den FC Danubio und Nacional Montevideo aktiv, wo er zwei Mal Landesmeister wurde. Mit Inter Mailand gewann Recoba je zwei Trophäen im nationalen Pokal und im italienischen Supercup sowie zwei Meistertitel (die Juventus Turin aberkannt wurden). Hinzu kommt ein Triumph im UEFA-Pokal. In Italien spielte er zudem auf Leihbasis für AC Venedig und den FC Turin. Außerdem stand er für eine Saison beim griechischen Erstligisten Panionios Athen unter Vertrag.

18. Willy Sagnol (39) war für die Bleus bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™ im Einsatz und unterlag dort im Finale nach Elfmeterschießen gegen Italien. Darüber hinaus vertrat er sein Land auch 2001 und 2003 beim FIFA Konföderationen-Pokal und wurde bei beiden Auflagen Turniersieger. Im kontinentalen Rahmen nahm er mit Frankreich 2004 und 2008 an der UEFA EURO teil. Als Nachwuchsspieler war er im französischen Auswahltrikot bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 1997 mit von der Partie. Nach seinem Profidebüt bei AS Saint-Étienne gewann Sagnol mit AS Monaco einen Meistertitel und zwei Mal den französischen Supercup (Trophée des Champions). Danach wechselte er zum deutschen Rekordmeister Bayern München, mit dem er nicht weniger als fünf Mal Meister und vier Mal DFB-Pokalsieger wurde sowie zwei Mal den Ligapokal gewann. Hinzu kommt je ein Triumph in der UEFA Champions League und im Interkontinental-Pokal. Nachdem er seine Fussballschuhe an den Nagel gehängt hatte, trainierte Sagnol die französische U-21-Auswahl. Seit Mai 2014 arbeitet er als Trainer von Girondins Bordeaux.