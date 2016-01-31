Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

31. Müller (50) nahm mit Brasilien an drei FIFA WM-Endrunden in Folge teil, nämlich 1986 in Mexiko, 1990 in Italien und 1994 in den USA, wo die Seleção die globale Krone gewann. Er selbst steuerte dabei in insgesamt zehn Einsätzen zwei Tore bei. Mit dem FC São Paulo holte der Angreifer zwei brasilianische Meistertitel und vier Mal die Meisterschaft im Bundesstaat São Paulo. Hinzu kommen je zwei Titelgewinne in der Copa Libertadores und im Interkontinental-Pokal. Weitere nationale Titel folgten im Trikot von Palmeiras São Paulo und Cruzeiro Belo Horizonte. Im Ausland war Müller für Torino Calcio und AC Perugia in Italien sowie für Kashiwa Reysol in Japan aktiv. In seiner Heimat schloss er die brasilianische Meisterschaft ein Mal als Torschützenkönig ab.

1. Kevin Kilbane (39) verhalf Irland in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Korea/Japan 2002™ zur Rückkehr auf die größte Bühne des Weltfussballs, nachdem sein Land die Teilnahme an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998™ verpasst hatte. Bei dem erstmals in Asien ausgetragenen Turnier absolvierte er alle vier Spiele seiner Mannschaft und erreichte mit ihr das Achtelfinale. Nach dem Gewinn der dritten englischen Liga im Dress von Preston North End spielte er nacheinander für West Bromwich Albion, den AFC Sunderland, den FC Everton, Athletic Wigan, Hull City, Huddersfield Town, Derby County und Coventry City.

2. Roar Strand (46) war beim vorerst letzten WM-Auftritt Norwegens 1998 in Frankreich mit von der Partie. Dort trug er wesentlich dazu bei, dass seine Nationalmannschaft mit dem Erreichen der zweiten Runde die beste Leistung in ihrer Geschichte ablieferte. Überdies war er für sein Land auch bei der UEFA EURO 2000 in Belgien und den Niederlanden im Einsatz, der bislang einzigen Teilnahme der Norweger am kontinentalen Turnier. In 21 Spielzeiten bei Rosenborg Trondheim wurde Strand nicht weniger als 16 Mal Landesmeister und fünf Mal norwegischer Pokalsieger. Dazwischen spielte er für eine Saison auf Leihbasis für Molde FK.

3. Ernie Brandts (60) zählte zu jener goldenen Spielergeneration der Niederlande, die erstmals den 'totalen Fussball' praktizierte und die im Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Argentinien 1978™ gegen das gastgebende Team unterlag. Brandts kam in vier Begegnungen seiner Mannschaft zum Einsatz und steuerte gegen Österreich und Italien jeweils einen Treffer bei. Nach seinem Profidebüt bei De Graafschap gewann Brandts mit dem PSV Eindhoven zwei niederländische Meistertitel und ein Mal den UEFA-Pokal. Darüber hinaus war der Abwehrspieler für Roda JC Kerkrade, MVV Maastricht und Germinal Ekeren (Belgien) aktiv. In seiner zweiten Laufbahn als Trainer betreute er mehrere Klubs in den Niederlanden, Tansania und Ruanda.

4. Mathew Leckie (25) war 2014 für Australien bei der jüngsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Einsatz. In Brasilien stand er in allen drei Partien seines Teams bis zu dessen Ausscheiden nach der Vorrunde auf dem Platz. Ein paar Monate später triumphierte er mit Australien beim AFC Asien-Pokal 2015 und bestritt dort sämtliche Spiele bis zum Titelgewinn. Nach seinem Vereinsdebüt bei den Bulleen Lions wechselte er zu Adelaide United, bevor er nach Deutschland ging und bei Borussia Mönchengladbach unterschrieb. Als nächste Station folgte der FSV Frankfurt. Von dort ging es weiter zum FC Ingolstadt 04, mit dem er Meister der 2. Bundesliga wurde und in Deutschlands höchste Spielklasse aufstieg.

5. Carlos T��vez (32) nahm mit Argentinien 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sowie 2005 am FIFA Konföderationen-Pokal teil, wo er mit der Albiceleste das Finale erreichte. Im Juniorenalter hatte der Ausnahmetorjäger seine Landesfarben bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2001 vertreten. Zudem verhalf Tévez seinem Land 2004 in Athen zur ersten olympischen Goldmedaille im Fussball, wobei er obendrein noch die Torschützenkrone holte. Bei seinen vier Teilnahmen an der Copa América kam er drei Mal (2004, 2007, 2015) ins Finale. Nachdem er mit den Boca Juniors je ein Mal die nationale Meisterschaft, die Copa Libertadores, die Copa Sudamericana und den Interkontinental-Pokal gewonnen hatte, wurde er mit Corinthians São Paulo ein Mal brasilianischer Meister. Danach zog es ihn nach Europa, um fortan für West Ham United zu stürmen. Drei Jahre später unterschrieb er bei Manchester United, wo er zwei Titel in der englischen Meisterschaft sowie je einen Triumph im Ligapokal, im Community Shield, in der UEFA Champions League und bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft feiern konnte. Danach triumphierte er im Trikot von Manchester City je ein Mal in der Premier League, im FA Cup und im Community Shield. Mit Juventus Turin konnte er zwei Scudetti sowie je eine Trophäe im nationalen Pokal und im italienischen Supercup bejubeln. Zu Beginn der aktuellen Saison entschloss sich Tévez, zu seinem ersten Verein, den Boca Juniors, zurückzukehren. Inzwischen wurde er dort je ein Mal Meister und argentinischer Pokalsieger. Tévez wurde drei Mal zu Südamerikas Fussballer des Jahres gewählt. Die gleiche Ehrung wurde ihm zwei Mal in Argentinien und ein Mal in Brasilien zuteil. Außerdem holte er in der Premier Leage ein Mal die Torschützenkrone.