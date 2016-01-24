Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

**

24.

Luis Suárez* (29) verhalf Liverpool zur Rückkehr an die Tabellenspitze der Premier League und verpasste am Ende nur knapp den Titelgewinn. Dafür konnte er sich nach vier Spielzeiten bei den Reds*, in denen er ein Mal den Ligapokal gewann, mit mehreren individuellen Rekorden und Ehrungen trösten. So holte er in der Saison, als sein Team Vizemeister wurde, sowohl die englische als auch – zusammen mit Ronaldo von Real Madrid – die europäische Torschützenkrone. Überdies wurde er in England am Saisonende zum Spieler des Jahres gewählt. Danach wechselte er zum FC Barcelona, mit dem er seitdem bereits fünf Titel bejubeln konnte, nämlich in der Meisterschaft, in der Copa del Rey, in der UEFA Champions League, im spanischen Supercup und bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2015, die er sowohl als bester Spieler wie auch als erfolgreichster Torschütze abschloss. Darüber hinaus hatte Suárez auch aktiven Anteil daran, dass Uruguay bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ bis ins Halbfinale vorstieß. Bei der FIFA WM-Endrunde 2014 in Brasilien war er mit seinem Nationalteam erneut mit von der Partie. Auf der kontinentalen Bühne triumphierte er mit Uruguay bei der Copa América 2011, bei der er ebenfalls als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde. Zudem vertrat der Ausnahmestürmer und exzellente Torjäger seine Landesfarben beim FIFA Konföderationen-Pokal 2013. Im Juniorenalter war Suárez bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2007 im Einsatz gewesen, bevor er für die Olympischen Spiele 2012 in London als einer der drei älteren Spieler der uruguayischen Auswahl nominiert wurde. Nach dem Gewinn eines nationalen Meistertitels im Trikot von Nacional Montevideo wurde er mit Ajax Amsterdam niederländischer Meister und Pokalsieger, wobei er auch im Ajax-Dress bester Torschütze und bester Spieler des Jahres wurde.

**

25.

Xavi** (36) nähert sich langsam dem Ende seiner Karriere, die einst im Ausbildungszentrum des FC Barcelona begann und die als eine der größten in die Geschichte des Weltfussballs Eingang finden wird. Nachdem er sich als Stammspieler im A-Team seines Heimatklubs etabliert hatte, avancierte er im Camp Nou schon bald zur Vereinslegende. Davon zeugen nicht weniger als acht Meistertitel, drei Triumphe in der Copa del Rey, sechs Siege im spanischen Supercup, vier Trophäen in der UEFA Champions League und zwei im europäischen Supercup sowie zwei Titel bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Nachdem er bereits 2002, 2006 und 2010 an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilgenommen und in Südafrika die globale Krone gewonnen hatte, beendete er nach der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ seine Karriere im spanischen Nationaltrikot. Zudem wurde der Mittelfeldspieler beim FIFA Konföderationen-Pokal 2009 mit Spanien Dritter und bei der Turnierauflage von 2013 Zweiter. Als Nachwuchsspieler hatte Xavi an der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 1997 und an der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 1999 teilgenommen, bei er mit der spanischen Auswahl den globalen Titel gewann. Im Jahr 2000 erreichte er bei den Olympischen Spielen in Sydney das Finale. 2008 und 2012 holte er mit Spanien bei der UEFA EURO jeweils die kontinentale Krone. Aktuell steht Xavi beim Klub Al Sadd in Katar unter Vertrag.

**

26.

Pia Wunderlich** (41) hat mit ihren drei Teilnahmen an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ (1995, als sie mit den DFB-Frauen Zweite wurde, sowie 1999 und 2003, als Deutschland Weltmeister wurde) die Geschichte des Frauenfussballs in ihrem Land wesentlich mitgeprägt. Nach ihrem ersten Einsatz bei den Olympischen Spielen 1996 sicherte sie sich beim Olympischen Fussballturnier 2004 die Bronzemedaille. Überdies triumphierte Wunderlich vier Mal in Folge bei der UEFA-Europameisterschaft der Frauen. Als Vereinsspielerin gewann sie mit dem 1. FFC Frankfurt nicht weniger als sechs Meistertitel, sieben Mal den DFB-Pokal und drei Mal die UEFA Champions League der Frauen. Hinzu kommen insgesamt drei nationale Trophäen im Hallen-Pokal des DFB.

**

27.

Rúben Amorim** (31) hat sich in der portugiesischen A-Nationalmannschaft, für die er bei den jüngsten beiden Auflagen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien im Einsatz war, nach und nach durchsetzen können. Zuvor hatte er sein Land bereits bei der UEFA U-21-Europameisterschaft im Auswahltrikot vertreten. Seine Klubkarriere, die Amorim bei CF Belenenses begann und danach bei Benfica Lissabon fortsetzte, weist drei Meistertitel, eine Trophäe im nationalen Pokal sowie fünf Triumphe im Ligapokal und einen Triumph im portugiesischen Supercup aus. Anschließend spielte er auf Leihbasis für Sporting Braga, wo er ein weiteres Mal den Ligapokal gewann. Zu Beginn der laufenden Saison unterschrieb er beim katarischen Al Wakrah.

**

28.

Aya Miyama** (31) nahm mit Japan an den vier jüngsten Auflagen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 2003, 2007 und 2011, wo die Japanerinnen die WM-Krone holten, sowie 2015. Bei der jüngsten Turnierauflage in Kanada erreichte sie mit ihrem Team das Finale und wurde mit dem Bronzenen Ball von adidas als drittbeste Spielerin geehrt. Miyama vertrat ihr Land zudem bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London, wo sie die Silbermedaille gewann. Im kontinentalen Rahmen triumphierte sie 2014 beim AFC Asien-Pokal, bei dem sie zugleich als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet wurde. Zuvor war sie bereits beim AFC Asien-Pokal 2008 und 2010 mit von der Partie gewesen und dort jeweils Dritte geworden. Ebenfalls im Jahr 2010 holte sie mit Japans Fussballfrauen bei den Asien-Spielen die Goldmedaille. Miyami wurde bislang drei Mal zu Asiens Fussballerin des Jahres gekürt. Aktuell steht die Mittelfeldspielerin beim einheimischen Klub Okayama Yunogo unter Vertrag. Davor war sie für Los Angeles Sol und Saint Louis Athletica in den USA aktiv. Das Jahr 2016 begann für sie mit einem zweiten Platz hinter der U.S.-Amerikanerin Carli Lloyd bei der Wahl der FIFA Weltfussballerin des Jahres 2015.

**

29.

Kim Don Jin** (34) war für die Republik Korea bei den FIFA WM-Endrunden 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika im Einsatz, ebenso wie beim AFC Asien-Pokal 2007, bei dem er und sein Nationalteam den dritten Platz belegten. 2004 und 2008 vertrat er sein Land bei den Olympischen Spielen. Nachdem er mit dem FC Seoul je einen Triumph als Landesmeister, im nationalen Pokal und im Ligapokal gefeiert hatte, wechselte er zu Zenit St. Petersburg, wo er neben je einem Titel in der nationalen Meisterschaft und im russischen Supercup auch je eine kontinentale Trophäe im UEFA-Pokal und im europäischen Supercup bejubeln konnte. Zurück in Asien spielte er zunächst in der einheimischen K-League, bevor er beim chinesischen Klub Hangzhou Nabel Greentown anheuerte. Seit 2014 steht er bei Muangthong United in Thailand unter Vertrag.

**

30.