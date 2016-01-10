Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

**

10.

Choi Soon-Ho** (54) nahm mit der Nationalmannschaft der Republik Korea an zwei FIFA WM-Endrunden teil. 1986 in Mexiko kam er auf zwei Einsätze und erzielte im Vorrundenspiel gegen Italien einen Treffer. 1990 in Italien absolvierte er bis zum erneuten Ausscheiden nach der Gruppenphase alle drei WM-Spiele seines Nationalteams. Zuvor hatte er sein Land bei den FIFA U-20-Weltmeisterschaften 1979 in Japan und 1981 in Australien vertreten. Ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere im Auswahltrikot war die Teilnahme an den Olympischen Spielen 1988 in Seoul. Auf der kontinentalen Bühne hatte Soon-Ho seine Landesfarben bereits beim AFC Asien-Pokal 1980 vertreten, bei dem er als gerade einmal 18-Jähriger das Finale erreichte und zudem Torschützenkönig wurde. Bei den Asien-Spielen weist seine Bilanz ein Mal Gold und ein Mal Bronze aus. In seiner südkoreanischen Heimat gewann er vor seinem Wechsel zu Lucky-Goldstar Hwangso mit den POSCO Atoms (heute Pohang Steelers) einen Meistertitel. Als Trainer betreute Soon-Ho die Pohang Steelers und Ulsan Hyundai.

**

11.

Matt McKay* (33) war für Australien bei der FIFA WM 2014 in Brasilien im Einsatz und wurde dort in zwei Gruppenspielen eingesetzt. Derzeit bestreitet er mit seinem Nationalteam die Asien-Qualifikation für Russland 2018. Nachdem er mit Australien beim AFC Asien-Pokal 2011 das Finale erreicht hatte, konnte er sich mit den Socceroos* bei der Auflage von 2015 – seiner inzwischen dritten Teilnahme am kontinentalen Turnier – erstmals mit der asiatischen Krone schmücken. Als Juniorenspieler hatte McKay sein Land bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2003 vertreten. Nach seinem Profidebüt bei den Brisbane Strikers wurde er mit Brisbane Roar zwei Mal Landesmeister. Im Ausland spielte McKay für die Glasgow Rangers (Schottland), Incheon United (Republik Korea) und Changchun (VR China).

**

12.

Axel Witsel** (27) schaffte mit Belgien die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™, wo er bis zum Ausscheiden im Viertelfinale in allen Begegnungen von Beginn an spielte. Bei der UEFA EURO 2016, für die Belgien ebenfalls qualifiziert ist, wird er sicher zu den Schlüsselspielern seiner Mannschaft zählen. Nachdem er im Trikot von Standard Lüttich zwei Meistertitel sowie je einen Triumph im nationalen Pokal und im belgischen Supercup gefeiert hatte, holte Witsel mit Benfica Lissabon ein Mal den portugiesischen Ligapokal. Danach unterschrieb er bei Zenit St. Petersburg, wo er in diesem Jahr die russische Meisterschaft und den nationalen Supercup gewinnen konnte. In Belgien wurde Witsel bislang ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt.

**

13.

Mario Yepes* (40) musste sich jahrelang gedulden, bevor er in Brasilien 2014 zu seinem ersten WM-Einsatz kam. Am Ende hat sich das lange Warten für ihn aber gelohnt, denn er und sein Nationalteam erzielten dort mit dem Erreichen des Viertelfinales, wo sie an den gastgebenden Brasilianern scheiterten, das bislang beste Ergebnis der Cafeteros bei einer FIFA WM-Endrunde. Yepes vertrat Kolumbien bei vier Auflagen der Copa América, wobei seine zweite Teilnahme die mit Abstand erfolgreichste war. Denn bei der Turnierauflage von 2001 holte er als Stammspieler den kontinentalen Titel erstmals nach Kolumbien. 2003 wurde er beim FIFA Konföderationen-Pokal Vierter. Nach dem Gewinn eines Meistertitels mit Deportivo Cali wurde der Abwehrspieler mit CA River Plate zwei Mal argentinischer Meister. Als nächste Stationen folgten der FC Nantes und Paris Saint-Germain. Im Trikot des französischen Hauptstadtklubs triumphierte er je ein Mal im nationalen Pokalwettbewerb und im Ligapokal. In Italien war er zunächst für Chievo Verona aktiv, bevor er beim AC Mailand unterschrieb und im Dress des Traditionsklubs einen Scudetto* und einen Sieg im italienischen Supercup feiern konnte. Danach stand er noch eine Saison bei Atalanta Bergamo unter Vertrag, bevor er wieder nach Argentinien ging und mit CA San Lorenzo bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2014 hinter Real Madrid Zweiter wurde.

**

14.

Maurine** (30) hat mit der brasilianischen Frauen-Nationalmannschaft an zahlreichen prestigeträchtigen Turnieren teilgenommen, unter anderem an den beiden jüngsten Endrunden der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 2011 in Deutschland und 2015 in Kanada. Zudem war sie bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, wo Brasilien die Silbermedaille gewann, und bei den Olympischen Spielen 2012 in London im Einsatz. Im Juniorenalter war sie drei Mal in Folge (2002, 2004 und 2006, wo sie mit ihrer Auswahl Dritte wurde) bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft für ihr Land im Einsatz. Als Vereinsspielerin gewann sie mit dem FC Santos je zwei Mal den brasilianischen Pokal und die Copa Libertadores der Frauen. In den USA stand sie bei Atlanta Beat und Western New York Flash unter Vertrag. Nach der Rückkehr in ihre Heimat spielte sie zunächst für Centro Olimpico, bevor sie mit Ferroviaria brasilianische Pokalsiegerin wurde.

**

15.

Mohamed Timoumi** (56) verhalf Marokko im Vorfeld der FIFA WM 1986 in Mexiko, wo die Nordafrikaner ihre Vorrundengruppe gewannen und zum bislang ersten und einzigen Mal die zweite Runde erreichten, zur Rückkehr auf die große Bühne des Weltfussballs. Zuvor hatte Timoumi sein Land auch bei den Olympischen Spielen 1984 und beim CAF Afrikanischen Nationen-Pokal 1980, wo Marokko den dritten Platz belegte, vertreten. In seiner Vereinskarriere wurde er mit FAR Rabat je zwei Mal marokkanischer Landesmeister und Pokalsieger. Hinzu kommt ein Triumph in der CAF Champions League. 1985 wurde er zu Afrikas Fussballer des Jahres gewählt. Bevor er seine Karriere beim einheimischen OC Khouribga beendete, war Timoumi noch für Real Murcia in Spanien und KSC Lokeren in Belgien aktiv.

**

16.