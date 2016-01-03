Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

3. Claudio Maldonado (36) gewann mit Chile bei den Olympischen Spielen 2000 die Bronzemedaille. Im Juniorenalter war er bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 1997 in Sydney 2000 für sein Land im Einsatz gewesen. 2001 vertrat er seine Landesfarben bei der Copa América. Zudem nahm Maldonado an zwei WM-Qualifikationen teil. Während er im Vorfeld des Turniers 2006 in Deutschland auf zwölf Einsätze kam, bestritt er in der für Chile erfolgreichen Qualifikation für Südafrika 2010 zwei Partien. Nach dem Gewinn eines Meistertitels mit Colo Colo Santiago ging Maldonado nach Brasilien und holte mit dem FC São Paulo zwei Mal die Meisterkrone im gleichnamigen Bundesstaat. Als nächste Stationen folgten Cruzeiro Belo Horizonte, wo er ein Mal brasilianischer Meister wurde und ein Mal die Meisterschaft im Bundesstaat Minas Gerais gewann, und der FC Santos, mit dem er zwei Mal Meister im Bundesstaat São Paulo wurde. Nach einem zweijährigen Engagement bei Fenerbahçe Istanbul feierte er im Trikot von Flamengo Rio de Janeiro neben einem weiteren Triumph in der brasilianischen Meisterschaft den Gewinn der Meisterschaft im Bundesstaat Rio de Janeiro. Danach spielte Maldonado einige Monate für die Corinthians São Paulo, mit denen er eine Trophäe in der Recopa Sudamericana bejubeln konnte. Seit der vergangenen Saison steht er wieder bei seinem Heimatverein Colo Colo Santiago unter Vertrag.

4. Jung Sung-Ryong (31) war für die Republik Korea bei den FIFA WM-Endrunden 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien sowie beim AFC Asien-Pokal 2011 im Einsatz, wo er und seine Mannschaft den dritten Platz belegten. Bei der Auflage von 2015 des kontinentalen Turniers erreichte er mit seinem Nationalteam das Finale, kam dort aber nicht zum Einsatz. Zudem nahm Sung-Ryong auch an den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London teil, wo sein Land Bronze gewann. Nach seinem Profidebüt bei den Pohang Steelers, mit denen er ein Mal Landesmeister wurde, triumphierte er mit Seongnam Ilhwa Chunma ein Mal in der AFC Champions League. Dies bescherte seinem Team die Teilnahme an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Danach unterschrieb er bei den Suwon Bluewings.

5. Glenn Strömberg (56) nahm mit Schweden an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Italien 1990™ teil und erzielte dort im Gruppenspiel gegen Schottland einen Treffer. Dieser reichte allerdings nicht, um seine Mannschaft für die zweite Runde zu qualifizieren. Nachdem er mit IFK Göteborg je ein Mal Landesmeister, schwedischer Pokalsieger und UEFA-Pokalsieger geworden war, gewann Strömberg im Dress von Benfica Lissabon zwei nationale Meistertitel und ein Mal den portugiesischen Supercup. Anschließend ging er zu Atalanta Bergamo und beendete dort seine Karriere. In seiner schwedischen Heimat wurde Strömberg ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt.

6. Manfred Kaltz (63) nahm mit der DFB-Auswahl an zwei FIFA WM-Endrunden teil, nämlich 1978 in Argentinien und 1982 in Spanien, wo er mit seiner Mannschaft das Finale erreichte. Im kontinentalen Rahmen wurde er 1976 Vize-Europameister, bevor er sich bei der Turnierauflage von 1980 mit der europäischen Krone schmücken konnte. Der aus dem Nachwuchs des Hamburger SV stammende Kaltz wurde mit seinem Heimatverein drei Mal deutscher Meister. Hinzu kommen je ein Triumph im DFB-Pokal, im Ligapokal, im Europapokal der Landesmeister und im Europapokal der Pokalsieger sowie je eine Finalteilnahme im UEFA-Pokal und im Interkontinental-Pokal. Nach zwei kurzen Gastspielen bei Girondins Bordeaux und beim FC Mulhouse kehrte Kaltz zum Hamburger SV zurück, um dort seine lange Karriere zu beenden.

7. Eden Hazard (25) gelang mit der belgischen Nationalmannschaft die Qualifikation für die FIFA WM 2014 in Brasilien und damit die Rückkehr auf die große Bühne des Weltfussballs. Dort absolvierte er bis zum Ausscheiden der Belgier im Viertelfinale alle fünf Spiele seines Teams. Als Juniorenspieler hatte er die Farben seines Landes bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2007 vertreten. Nach fünf Spielzeiten und einem Double-Gewinn aus Meisterschaft und Pokal mit OSC Lille wechselte das hoffnungsvolle Nachwuchstalent zum FC Chelsea, mit dem er inzwischen je eine Trophäe in der englischen Meisterschaft, im Ligapokal und in der UEFA Europa League bejubeln konnte. Überdies war er für seinen Verein bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2012 im Einsatz und erreichte dort das Finale. Derzeit spielt Hazard seine vierte Saison für den Londoner Traditionsklub.

8. David Silva (30) gewann mit Spanien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ den globalen Titel sowie bei der UEFA EURO 2008 und 2012 jeweils die kontinentale Krone. Die Teilnahme Spaniens 2014 in Brasilien 2014 endete indes mit einer herben Enttäuschung. Nachdem Silva beim FIFA Konföderationen-Pokal 2009 Dritter geworden war, schaffte er es bei der Turnierauflage von 2013 auf Rang zwei. Zu Beginn seiner Karriere nahm Silva an der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2003 teil und kam dort mit der spanischen Auswahl bis ins Finale, das allerdings verloren ging. Dafür konnte er sich persönlich mit dem Bronzenen Ball von adidas trösten. Bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2005 war er erneut für sein Land im Einsatz. Der aus der Jugendabteilung des FC Valencia stammende Silva spielte nach seinem Vereinsdebüt auf Leihbasis für SD Eibar und Celta Vigo. Nach der Rückkehr zu seinem Heimatklub setzte er sich auch im Profiteam durch und gewann die Copa del Rey. Danach ging er zu Manchester City, wo er bereits zwei Meistertitel sowie je einen Triumph im Ligapokal und im Community Shield feiern konnte.