Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

14.

Morten Olsen**(67) nahm mit Dänemark an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Mexiko 1986™ sowie 1984 und 1988 an der UEFA Europameisterschaft teil. In seiner Vereinskarriere spielte er zunächst für Cercle Brügge, RWD Molenbeek und den RSC Anderlecht, mit dem er drei Mal belgischer Meister wurde und ein Mal den UEFA-Pokal gewann. Danach wechselte er zum 1. FC Köln und beendete dort seine Karriere. In seiner dänischen Heimat wurde Olsen zwei Mal zum Fussballer des Jahres gewählt. Als Trainer betreute er Brøndby IF, den er zu zwei dänischen Meistertiteln führte, den 1. FC Köln und Ajax Amsterdam, wo er je einen Triumph in der Meisterschaft und im niederländischen Pokalwettbewerb feiern konnte. Als dänischer Nationaltrainer trug Olsen bei den FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ 2002 und 2010 sowie bei der UEFA EURO 2004 und 2012 die sportliche Verantwortung für die A-Nationalmannschaft seines Landes.

15.

Ryan McGowan*(27) war bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ für Australien im Einsatz und stand dort in allen drei Spielen seines Teams auf dem Platz. Im Vorfeld des Turniers hatte er einen aktiven Beitrag zur Qualifikation der Socceroos *für das weltweit bedeutendste Fussballereignis geleistet. Im Juniorenalter hatte er seine Landesfarben bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2009 vertreten. Derzeit kämpft McGowan mit Australien um die WM-Qualifikation für Russland 2018. Erstmals von sich reden machte der Defensivspieler beim schottischen Klub Heart of Midlothian, mit dem er ein Mal schottischer Pokalsieger wurde. Nach zwei weiteren Stationen als Leihspieler wechselte McGowan zum chinesischen Erstligisten Shandong Luneng, mit dem er ebenfalls einen Triumph im nationalen Pokal bejubeln konnte. Zurück in Schottland spielte er eine Saison für Dundee United. Zu Beginn dieses Jahres ging er erneut in die VR China, um fortan für Henan Jianye aufzulaufen.

16.

Sandrine Soubeyrand**(43) hat im französischen Auswahltrikot 2003 und 2011 an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ teilgenommen und bei ihrem letzten WM-Auftritt 2011 in Deutschland den vierten Platz belegt. Überdies vertrat sie ihr Land zwischen 1997 und 2013 fünf Mal in Folge bei der UEFA Frauen-EM. Nach ihrem Vereinsdebüt beim FC Félines Saint-Cyr wechselte sie zunächst zu Sporting Caluire Saint-Clair, bevor sie beim FCF Juvisy unterschrieb und dort zwei Meistertitel und eine Trophäe im französischen Pokal gewann.

17.

Karim Ziani**(34) schaffte mit Algerien die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™. Bei dem in Südafrika ausgetragenen Turnier absolvierte er alle drei Spiele seiner Mannschaft. Darüber hinaus war Ziani 2004 und 2010 beim CAF Afrikanischen Nationen-Pokal für sein Land im Einsatz und wurde bei seiner zweiten Teilnahme am kontinentalen Turnier Vierter. Nach ersten Vereinsstationen bei ES Troyes AC, dem FC Lorient, dem FC Sochaux und bei Olympique Marseille spielte Ziani für den VfL Wolfsburg, Kayserispor (Türkei), Al Jaish (Katar), Al Arabi (Katar), Ajman Club (VAE), Al Fujairah (VAE), Petrolul Ploeşti (Rumänien) und US Orléans. In Algerien wurde Ziani vier Mal in Folge zum Fussballer des Jahres gewählt.

18.

Ricardo Villa**(64) holte 1978 mit Argentinien bei der WM im eigenen Land, wo er in der Zwischenrunde gegen Polen und Brasilien zu zwei Einsätzen kam, erstmals die globale Krone. Nach seinem Vereinsdebüt bei CA Quilmes war Villa für die einheimischen Klubs San Martín Tucumán, Atlético Tucumán und Racing Club Avellaneda aktiv. Danach wechselte er zum englischen Erstligisten Tottenham Hotspur, den er 1981 mit zwei Toren im Finale des FA Cups zum 3:2-Sieg gegen Manchester City schoss. Weitere Klubstationen von Villa waren die Fort Lauderdale Strikers und Deportivo Cali, bevor er nach Argentinien zurückkehrte und seine Karriere bei CSD Defensa y Justicia beendete.

19.

Hassan Nazari**(60) gelang mit Iran im Vorfeld der WM 1978 die erstmalige Qualifikation für das weltgrößte Fussballturnier. In Argentinien stand er dann bis zum Ausscheiden nach der Vorrunde in allen Begegnungen seines Teams auf dem Feld. Zwei Jahre zuvor hatte er beim AFC Asien-Pokal den kontinentalen Titel gewonnen und sein Land im gleichen Jahr bei den Olympischen Spielen in Montreal vertreten. Nach seinem Profidebüt bei Sepah Abadan wechselte er zu Esteghlal Teheran, mit dem er ein Mal iranischer Pokalsieger wurde. Danach holte er im Dress von Al Ahli einen Meistertitel der Vereinigten Arabischen Emirate, bevor er bei den Dallas Americans unterschrieb.

