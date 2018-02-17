Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Das WM-Aus? Das waren schwierige Tage, ich wollte meine Karriere nach der WM beenden. Es schien der perfekte Weg, es wäre der perfekte letzte Laufsteg gewesen. Leider wird das nun nichts." Gianluigi Buffon über die verpasste Qualifikation für Russland 2018

"Eine Situation zu schaffen, in der sich jeder wichtig fühlt, sich amüsiert, seine Arbeit kennt, sich respektiert fühlt und sich gebraucht fühlt - so sollte das Leben sein." Liverpool-Trainer Jürgen Klopp über seine Coaching-Philosophie

"Natürlich ist es schwierig, irgendjemanden mit Messi zu vergleichen, der über so viele Jahre außergewöhnliches leistet. Aber es gibt Ähnlichkeiten: Beide sind ziemlich klein mit diesem niedrigen Schwerpunkt, so dass sie sich sehr schnell drehen können. Sie haben dieses Element der Überraschung. Du weißt nicht, in welche Richtung sie gehen werden." Thomas Vermaelen über Eden Hazard

"FC Bayern ist mein Favorit für die Champions League. Wir haben ein Super-Team mit Top-Spielern. Wieso sollten wir dann nicht gewinnen können?" James Rodriguez über die Titelchancen in der Königsklasse

"Abgesehen davon, dass ich ein Fan von ihm als Spieler war, hatte ich das Vergnügen, die Person, die er ist, kennenzulernen, was mich dazu bewog, ihn noch mehr zu bewundern. Er hat alles erreicht, ist aber immer noch bescheiden - und großartige Gesellschaft. Ich bin stolz darauf, seine Hilfe und seinen Rat bekommen zu können. " Gabriel Jesus über seinen Landsmann Ronaldo

"Mit Frankreich im eigenen Land Weltmeister zu werden, war eine unglaubliche Erfahrung. Das ist nicht einfach, Deutschland konnte das 2006 nicht, Brasilien konnte es 2014 nicht, aber wir haben es geschafft. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist und für die Menschen in Frankreich wird es ihr ganzes Leben lang bleiben. Es wird immer in unserem Blut bleiben." Bixente Lizarazu über den Gewinn der FIFA WM 1998