Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Harry, Glückwunsch zu 100 Premier-League-Toren. Warum hast du so lange dafür gebraucht?" Alan Shearer mit einer Nachricht für Harry Kane

"Es ist unglaublich. Ich freue mich, über mein Debüt und dazu noch ein fantastisches Tor erzielt zu haben." FIFA U-20-Weltmeister Ademola Lookman nach seinem Bundesliga-Debüt für RB Leibzig

"Ich habe lange Fussball gespielt und mit Top-Spielern gespielt und er hat eine herausragende Qualität. Ich weiß, was er kann. Wenn er alles abruft, ist er auf dem Level der Besten." Cesc Fabregas über Eden Hazard

"Mo Salah, weltklasse, aber nicht jeden Tag. Sadio Mane, weltklasse, aber nicht jeden Tag. Roberto Firmino, weltklasse, so ziemlich jeden Tag." Jürgen Klopp über Roberto Firmino, Mo Salah und Sadio Mane

"Ich plane, zum zweiten Spiel zu gehen. Das erste Spiel ist am Valentinstag und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen kann. Selbst wenn ich meine Frau zum Valentinstag mit zum Spiel nehme, bin ich mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee wäre." David Beckham über das Champions-League-Duell Real Madrid gegen PSG

"Ronaldo oder Messi? Ich mag Cristiano sehr, aber Messi ist nicht von dieser Welt. Ronaldo oder Neymar? Neymar - als er in Barcelona spielte. Neymar ist die Zukunft, Cristiano war großartig." Gary Lineker über Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar

"Ich würde kein Ticket kaufen, um einen Spieler wie mich zu sehen. Ich würde immer ein Ticket kaufen, um zu sehen, wie Jadon Sancho zwei Spieler stehen lässt." Nuri Sahin über Jadon Sancho

"Wenn Messi und Cristiano Ronaldo in Rente gehen, wird sich die Debatte um die Besten der Welt um Neymar und Mbappe drehen." Xavi über The Best FIFA Football Awards

"Ich denke immer, wenn Messi als spanischer Staatsbürger eingebürgert worden wäre, bevor er für Argentinien gespielt hätte, hätte Spanien noch mehr gewonnen: drei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften." Gary Lineker über Lionel Messi