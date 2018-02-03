Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Kane hat es in den letzten drei Saisons konstant gemacht, nicht nur für Tottenham, sondern auch für England. Er hat die einzigartige Fähigkeit, Tore von überall zu schießen ... Er ist phänomenal und wird natürlich sehr wichtig für Englands Erfolg im Sommer sein." Geoff Hurst über Harry Kane

"Er ist einer der besten Spieler und einer der besten Menschen, und wenn er irgendwann in diese Liga kommt, wäre das großartig. Aber im Moment ist er ein Spieler von Manchester United und ich bin glücklich darüber und ich will ihn dort verbleiben sehen, aber irgendwann könnte er hierher kommen." David Beckham über Zlatan Ibrahimovic und einen möglichen Wechsel in die USA

"Der Schlüssel der besten Generation von Barcelona ist Leo. Wir folgen ihm einfach. Wenn jemand sehr wichtig für den Gewinn all dieser Titel war, dann war es Leo. Wir versuchen ihm zu helfen, denn er braucht ein wettbewerbsfähiges Team, um Titel zu gewinnen." Gerard Piqué über Lionel Messi

"Am logischsten ist es, nach der WM zu gehen. Es gibt Phasen im Leben, in denen man aus Motivation etwas beenden muss. Die Nationalmannschaft hat mir viel gegeben, aber es wäre ein logischer Schritt, die Nationalmannschaft nach Ende der WM zu verlassen." Gerard Piqué über ein mögliches Karriereende in der spanischen Nationalmannschaft

"Ich gebe den Kampf um die WM nicht auf. Ich werde es Sampaoli nicht leicht machen. Wenn Sampaoli Zweifel hat, wäre es schön, diese in den nächsten vier Monaten zu beenden." Carlos Tevez über seine WM-Träume

"Messi spielt einen anderen Sport. Für ihn ist es normal, wenn er in einem Spiel drei Tore schießt." Tevez über seinen Landsmann Lionel Messi

"Es ist ein WM-Jahr. Jeder mexikanische Spieler auf der ganzen Welt träumt davon, zur Weltmeisterschaft zu gehen. Wir müssen alles tun, um dem Trainer aufzufallen." Der mexikanische Nationalspieler Giovani dos Santos

"Ich denke, der Verein hat eine so große Geschichte und großartige Spieler wie Thierry Henry. Er ist ein Vorbild für uns Stürmer. Er war schnell und erzielte viele Tore. Er ist wirklich ein Idol. Ich denke, ich muss viel arbeiten, um wie er zu sein, aber ich werde es tun. Ich bin ein schneller Spieler und ich schieße auch Tore, wie Henry ein bisschen. Aber wie gesagt, ich muss viel mehr arbeiten." Arsenal FC's Neuzugang Pierre-Emerick Aubameyang über die Klub-Legende Thierry Henry

"Ich liebe Messi und ich denke, er ist ein großartiger Spieler. Ich bin ein wenig älter als er. Ich liebe Fussball und ich schaue viel Fussball." Tom Brady über Vergleiche mit Lionel Messi

"Die Zeit ist gekommen, unseren Geist zu konfrontieren. So bereiten wir uns auf eine Weltmeisterschaft vor. Wir stellen uns Deutschland in Berlin, das erste Mal seit dem 7:1. Das ist passiert und sobald wir es akzeptieren, wird es weniger weh tun. Das ist die Wahrheit. Jetzt schreiben wir ein neues Kapitel." Brasiliens Nationaltrainer Tite über ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland im März

"Der einzige Titel, den Real Madrid jetzt gewinnen kann, ist die Champions League, also werden sie sich darauf konzentrieren. Wir werden sehen, was Zidane in der Champions League macht. Wenn sie Emery schlagen, wird es schwierig, sie aufzuhalten, denn sie haben einen Spieler im Kader, der niemals verlieren will: Cristiano Ronaldo." Carlo Ancelotti über Real Madrid