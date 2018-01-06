Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich würde es vorziehen, die Champions League zu gewinnen als den Titel in der Liga zu holen, weil es etwas ist, das die Stadt noch nicht gewonnen hat." ***Sergio Agüero von Manchester City über die UEFA Champions League

"Harry ist jetzt einer der besten Stürmer in Europa - daran gibt es keine Zweifel. Als Spieler kannst du immer an Teilen deines Spiels arbeiten und versuchen, dich zu verbessern - aber es gibt einige Dinge, die du nicht unterrichten kannst. Dieser natürliche Torinstinkt ist für mich ein Talent, mit dem du geboren bist. Ich habe in den Jahren bei Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Inzaghi, Batistuta gesehen, dass sie diesen natürlichen Instinkt haben, der Torhüter wirklich leiden lässt - und es ist klar, dass Kane das auch hat." Gianluigi Buffon über Harry Kane

"Brasilien ist mit Tite als Trainer wieder stark und man erkennt eine klare Linie. Sie sind jetzt ein kompaktes Team, arbeiten als eine Einheit und sind hochmotiviert. Die Selecao hat wieder Respekt gewonnen und spielt wieder einen tollen Fussball. " Ronaldo über Brasilien

"Eden ist unersetzlich. Mit dem Geld, das er einbringen würde, kannst du fünf Spieler kaufen, aber keiner von ihnen wird wie Eden sein. Es wäre, als würde Barcelona Lionel Messi verlieren oder Real Madrid Cristiano Ronaldo verlieren." Thibaut Courtois auf Eden Hazard

"Ich sage nicht, dass er so gut ist wie der Spieler, mit dem ich ihn gleich vergleichen werde, aber er erinnert mich an Messi. Die wuselige Art, er ist klein und dieser bestimmte Spielstil. Er gibt mir eine Messi-Stimmung." Ian Wright über Afrikas Fussballer des Jahres Mohamed Salah vom FC Liverpool

"Dass er ein Top-Spieler ist, wissen wir alle. Er ist deutscher Nationalspieler, an deutschen Nationalspielern haben wir immer Interesse, das ist klar." FC Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic über den Schalker Leon Goretzka

"Wenn sich die Fans um meinen Komfort sorgen, ist das sehr angenehm. Ich bin sehr faul. Ich mag es, in einem Hotel zu leben. Ich will niemanden beunruhigen, ich lebe auch nicht in einem Zwei-Quadratmeter-Zimmer." *Manchester Uniteds Manager Jose Mourinho, der im Lowry-Hotel im Zentrum der Stadt wohnt