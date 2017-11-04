Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Dass ich heute gut gespielt habe, zählt für euch nicht. Für euch zählen immer nur Tore, Tore, Tore. Meine Statistiken? Darüber spreche ich nicht. Gebt bei Google 'Cristiano Ronaldo Tore' ein und ihr findet sie. Statistiken interessieren mich nicht." FIFA-Weltfussballer Cristiano Ronaldo nach der Niederlage gegen Tottenham Hotspur

"Spieler wie Pepe, James, Morata - diese Spieler, die uns diesen Sommer verlassen haben, haben uns stärker gemacht. Die jungen Spieler sind unsere Zukunft, aber sie sind eben noch sehr jung, und manchmal ist Erfahrung eminent wichtig." Cristiano Ronaldo

"Das Spiel hat dann bald jeder häufiger gesehen als 'Sissi' oder 'Dinner for one' an Weihnachten..." FC Bayerns Weltmeister Mats Hummels bei Twitter zum DFB-Pokal-Achtelfinalschlager gegen Dortmund

"Es ist ein bisschen wie Geschenke auspacken, wenn es Videobeweis gibt und wir Elfmeter kriegen." Schalke-Coach Domenico Tedesco nach dem 1:1 gegen Wolfsburg

"Dass ich in Zukunft weiß, wie ich mich auf Bayern-Spiele vorbereite: im Zehn gegen Elf." Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl auf die Frage, ob er etwas Positives aus dem 0:2 bei Bayern München mitgenommen habe

"Als ich aufwuchs, sah ich Messi jede Woche spielen, wenn er mit der U19 oder U16 ranmusste. Ich war noch jünger und ich ging zu fast all seinen Spielen. Ich hatte nie einen Zweifel daran, dass er der beste Spieler der Welt wird." **Alberto Botia von Olympiakos Piräus, der Messi aus gemeinsamen Zeiten in Barcas Jugendakademie La Masia kennt

"Ich liebe meine Mutter so sehr und diese Trophäe gehört ihr. Sie ist das größte Geschenk, das mir in meinem ganzen Leben geschenkt wurde. Ich danke meiner Mutter und meiner Familie und all den Menschen, die mich bei dem unterstützen, was ich tue. Ich erhalte Glückwunsch-Anrufe von überall her." **Francis Kone nach der Auszeichung mit dem FIFA-Fairplay-Preis 2017

"Er hat ist wirklich wie ein großer Bruder für mich. Für mich ist es großartig, jeden Tag einen Spieler wie ihn bei sich zu haben. Er ist wirklich ein großartiger Spieler, der PSG helfen wird, ein neues Level zu erreichen. Wir hoffen, dass er sich hier gut fühlt, denn dann kann er großartige Dinge tun." PSG-Star Kylian Mbappé über seinen Teamkollegen Neymar

"Ich sage immer, dass Benzema eine Kreuzung zwischen Zidane und Ronaldo Nazario ist. Er erzielt Tore wie Ronaldo und hat den Touch von Zidane; er ist ein Luxus." Real Madrids Präsident Florentino Pérez über seinen Schützling Karim Benzema