Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Er wurde 1998 geboren, richtig? Ich habe 1998 schon in Frankreich die FIFA WM gespielt. Ich habe bereits mit Spielern gespielt, die in den 50ern und 60ern geboren wurden und nun höre ich auf zu spielen mit Spielern, die in den 2000ern geboren wurden." Juventus Turins Gianluigi Buffonüber seine lange Karriere

"Selbstverständlich ist Ronaldo der beste Vollstrecker, den ich trainiert habe. Ich habe nie mit ihm gespielt, aber ich habe gegen ihn gespielt. Außerdem durfte ich mit dem brasilianischen Ronaldo spielen. Ich bin neidisch auf ihre Zahlen. Ich habe nie ihre Vollstrecker-Qualitäten gehabt." Real Madrids Zinedine Zidane über Cristiano Ronaldo und seinen brasilianischen Namensvetter

"Zlatan Ibrahimovic ist der beste Stürmer, dem ich je begegnet bin. Ich habe oft gegen ihn in der Serie A gespielt. Es gab sonnige Tage und regnerische Tage und Ibra ist der beste. Er macht immer den Unterschied aus - egal wo er spielt." *Juventus Turins Giorgio Chiellini über Zlatan Ibrahimovic

"Auf Mbappe sollte Juventus gut aufpassen, denn er ist sehr dynamisch. Ich denke, er hat alles, um Henrys Nachfolger zu werden." **David Trezeguet über Sturmjuwel Kylian Mbappé von AS Monaco

"Ja, ich bin ehrlich gesagt auch ein ziemlicher Fan von Neymar. Nicht nur wegen seines Spielstils, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit. Wir haben uns über Dante kennengelernt, der mit ihm in der Selecao spielte. Er wollte ein Trikot von mir haben, also habe ich Dante eines von mir mitgegeben." Weltmeister Bastian Schweinsteigerverrät, dass Neymar ein Trikot von ihm wollte

"Ich würde gerne Neymar im Bayern-Trikot sehen." Bastian Schweinsteiger

"In meiner Zeit als Trainer möchte ich zwei Träume verwirklichen. Ich möchte das Nationalteam meines Landes trainieren und ich möchte eines Tages Trainer des FC Barcelonas sein." *FC Evertons Trainer Ronald Koeman über seine Zukunft "In jedem Spiel möchte ich zeigen, dass ich es trotz meines Alters verdient habe, auf diesem Level auf dem Platz zu stehen. Dafür arbeite ich jeden Tag hart. Ich möchte, dass die Leute traurig sind, wenn ich aufhöre." Gianluigi Buffon***

"Die Erwartungen bei Real kann man mit keinem anderen Verein vergleichen. Nicht mit Arsenal, nicht mit der Nationalmannschaft. In Madrid musst du alle Spiele gewinnen. Wenn du nur unentschieden spielst, selbst wenn es gegen Barcelona ist, hast du versagt." FC Arsenals Mesut Özil über seinen Ex-Verein Real Madrid

"Manche Leute mögen mich, manche nicht. Manche denken wegen meiner Körpersprache, dass ich keine Lust habe. Aber das bin ich. So war es immer und so wird es auch immer bleiben. Ich werde meine Körpersprache oder meinen Spielstil nicht mehr groß verändern." **Mesut Özil über seinen Spielstil

"Wenn ihr mich umbringen wollt: so geht's. Mir sind 500 Millionen graue Haare gewachsen." **Jürgen Klopp vom FC Liverpool zu seiner Mannschaft, die beim 1:0-Sieg in Watford Sekunden vor Schluss beinahe den Ausgleich kassiert hätte

"Er ist ein Phänomen. Man kann nicht über so viele Jahre solche Zahlen auflegen - so oft wird man von den Mitspielern nicht angeschossen." Bayern Münchens Thomas Müller über Cristiano Ronaldo