Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich kann mir keine Weltmeisterschaft ohne Argentinien vorstellen. Ich möchte die WM gewinnen - wie alle Argentinier." ***Paulo Dybala über die WM-Qualifikation

"Die Jungs sind wie Haie. Wenn du nur ein wenig Schwäche zeigst, riechen sie es und vernichten dich." ***Giorgio Chiellini über den FC Barcelona

"Ich würde sehr gerne einmal für Flamengo in einem ausverkauften Maracana-Stadion in der Libertadores spielen." **Neymar über die Liebe zum brasilianischen Traditionsklub

"Ich denke, Yaya kann noch eine weitere Weltmeisterschaft spielen und hoffe, dass er das auch tun wird. Er hat noch immer einen großen Einfluss auf das Spiel der Elfenbeinküste und kann die jungen Spieler führen - auf und neben dem Platz." ***Kolo Toure über seinen Bruder Yaya

"Er ist ein Genie - das ist einfach so! Er ist einer der größten Spieler, die der Fussball je gesehen hat. Wir reden immer davon, wie schwer es ist Tore zu erzielen. Und dann schaut man auf seine Statistiken. Jahr für Jahr erzielt er unglaublich viele Tore und gibt dazu noch Vorlagen. Er ist einfach ein Genie, so einfach ist das." **Roy Keane über Cristiano Ronaldo

"Juventus hat zum zweiten Mal in drei Jahren das Halbfinale der Champions League erreicht. Das ist fantastisch. Vor zwei Jahren konnten sie mit FC Barcelona noch nicht mithalten. Dieses Jahr sind sie bereit für den Titel." **Alessandro Del Piero über Juventus Turin

"Ich bin sehr dankbar dafür, das Trikot von Lionel Messi nach dem Spiel erhalten zu haben - das Trikot des besten Spielers der Welt. Mein Sohn wird sehr glücklich sein." **Leonardo Bonucci nach dem Trikottausch im Champions-League-Halbfinale

"Jeder Sieg tut gut. Ein Derbysieg noch guter." Werder Bremens Sportchef Frank Baumann nach dem Sieg gegen den Hamburger SV ** "Er hat ausgeholt zum Schuss, da kann alles passieren. Von einem Einwurf für den Gegner bis hin zum Tor." BVB-Trainer Thomas Tuchelüber das Traumtor seines Innenverteidigers Sokratis gegen Frankfurt