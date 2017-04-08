Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Mein Kollege Conte ist herausragend - vielleicht ist er der Beste. Er hat es geschafft, Italien attraktiven Fussball spielen zu lassen und Juventus ebenfalls und das in einem Land, in dem so viel Wert auf die Defensive gelegt wird. Er ist ein exzellenter Trainer. Ich lerne eine Menge, wenn ich seine Teams spielen sehe."

Manchester Cities ***Pep Guardiola über Antonio Conte vom Chelsea FC

"Was Iniesta ausmacht, ist dass er einen so rauen Sport wie den Fussball so fein aussehen lässt, als sei er ein Maler. Er ist ein Vorbild für Kinder auf der ganzen Welt. Ich weiß, dass er gerne mehr Spielzeit hätte, aber er hat noch viele Jahre auf Spitzenniveau und ich hoffe, dass diese bei Barcelona sein werden."

FC BarcelonasLuis Enriqueüber seinen Spieler Andres Iniesta*

"Siegen ist schon eine kleine Droge, vielleicht auch eine große. Ich habe noch keine Drogen genommen, aber so stelle ich mir das vor." *Julian Nagelsmann, Trainer von TSG Hoffenheim, nach dem Sieg gegen FC Bayern

"Ich will gewinnen. Alles andere als Platz eins ist für mich ein Versagen. Ich will auch nicht Zweiter werden, denn das ist der erste Platz der Verlierer." Manchester Uniteds Zlatan Ibrahimovic*

"Die Olympische Goldmedaille 2008 ist der Sieg, der mir am meisten bedeutet. Es ist ein Turnier, das man wohl nur einmal im Leben spielt und Athleten aller Disziplinen treten an."*Argentiniens Lionel Messi*

"Ich sagte einmal zu Franck: 'Du bist wie ein Ferrari. Und einen Ferrari kann ich nicht jeden Tag fahren.'" FC Bayerns Trainer Carlo Ancelottiüber seinen Spieler Franck Ribery "Jetzt gibt es ja noch Messi als weltbesten Fussballer, und ich bin noch ein relativ kleiner, unbedeutender Spieler. Aber ich möchte wachsen und zu gerne irgendwann ähnliche Erfolge feiern" *Naby Deco Keitavon RB Leibzig "Ich fände es spannend Schauspieler zu werden. Vielleicht einen Geheimagenten in einem Film wie The Bourne Identity spielen. Der neue James Bond 007 - warum nicht?!" Zlatan Ibrahimovic***

"Seine Übersicht ist toll, sein linker Fuß auch, er hat eine starke Ballbehandlung: Ich bin mir sicher, mit Pep Guardiola als Trainer wird er immer mehr dazu lernen. Das hat er bei der Nationalmannschaft schon bewiesen, als er dort in den letzten Monaten gespielt hat. Er war stark, nicht nervös und hat sofort Leistung abgeliefert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er in Zukunft einer der Schlüsselspieler für Deutschland sein wird." *Der ehemalige DFB-KapitänMichael Ballack über Leroy Sané

"Wenn nicht noch irgendwo Zwillinge unterwegs sind, ist er im Kader." Gladbachs Trainer Dieter Heckingvor dem Spiel beim 1. FC Köln über Raffael, der zuletzt aufgrund der Geburt seiner Zwillinge gefehlt hatte