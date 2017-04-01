Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Er ist ein Mix aus Zidane und Ronaldo. Für mich ist er die beste Nummer neun der Welt." **Florentino Perez, Präsident von Real Madrid, über Karim Benzema

"Neymar ist außergewöhnlich. Neben ihm zu spielen ist sehr einfach. Er entscheidet die wichtigen Spiele. Man gibt ihm einfach den Ball und er macht das dann schon." *Phillippe Coutinhoüber seinen brasilianischen Landsmann Neymar*

"Ich habe noch viele Jahre auf hohem Niveau vor mir. Jede Saison fange ich bei Null an. Solange ich spiele, will ich gewinnen - mit der Nationalmannschaft und mit dem Verein. Ich möchte noch solange wie möglich spielen. Das Karriereende sehe ich erst in ferner Zukunft kommen." *Real Madrids Sergio Ramosüber sein Karriereende

"Ich bin davon überzeugt, vielleicht weil ich Franzose bin, dass die besten Spieler der Welt aktuell in Frankreich sind. Die kommende Macht im Fussball wird Frankreich sein. Man findet Spieler mit höchster Qualität an jeder Ecke. Spieler wie Bakayoko oder Lacazette werden aktuell nicht einmal für die Nationalmannschaft berücksichtig. Das war vor zehn Jahren anders." Arsene Wenger, Trainer von FC Arsenal*

"Dass mein Name nun den Namen dieses Flughafens ziert, ist etwas ganz Besonderes. Jeder weiß, dass ich sehr stolz auf mein Land und meine Heimatstadt bin. Ich habe nie darum gebeten, aber es macht mich sehr stolz und glücklich." **Cristiano Ronaldo über die Umbenennung des Flughafens von Madeira

"Er ist einer der besten Spieler auf der Zehnerposition der Welt. Seine Pässe, sein Ballgefühl sind einzigartig. Er hat ein perfektes Timing in seinen Pässen - das ist Mesuts größte Stärke und selbst Cristiano Ronaldo konnte bei Real Madrid schon davon profitieren." Bundestrainer Joachim Löwüber Mesut Özil

"Es hat mich sehr stolz gemacht, als die Arsenal-Fans einen Song über mich gesungen haben. So etwas habe ich noch in keinem anderen Verein erlebt. Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut, wenn die Fans den Song singen." *Mesut Özilüber die Arsenal-Fans*

"Ich schaue vorwärts, nicht zurück. Ich bin nicht wirklich ein Negativ-Denker. Es war ein Charaktertest, das ist alles. Sogar als ich allein trainiert habe, nur ich mit den Fitness-Trainern, liebte ich es, auf den Platz zu gehen, Sprints zu machen, auf dem Trainingsgelände zu sein. Ich habe nie an meinen Qualitäten gezweifelt. Lass mich meine Qualität zeigen und ich werde Ergebnisse erzielen." Bastian Schweinsteigernach seinem Wechsel zu Chicago Fire

“Ich glaube, dass ein Name wie Bastian Schweinsteiger gut für die Entwicklung des amerikanischen Fussballs sein kann. Außerdem ist es einer der wichtigsten Schritte in seinem Leben. Deshalb finde ich es gut." Europameister Matthias Sammerüber Schweinsteiger