Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Wenn ich Sane spielen sehe, erinnert er mich an Gareth Bale als er von Southampton zu Tottenham wechselte. Der Junge musste sich erst an die Premier League gewöhnen. Das tat er und nun spielt er ähnlich wie Bale. Sane versucht, die Zweikämpfe mit Tempo für sich zu entscheiden. Sobald er vorbei ist, sucht er dann den Abschluss. Er könnte ein sensationeller Spieler werden." Der ehemalige englische NationalspielerGarry Nevilleüber Leroy Sane

"Es ist ein Traum, Barca-Trainer zu werden. Ich arbeite daran, es zu einem richtigen Projekt zu machen, allerdings muss ich mir als Trainer erst noch meine Sporen verdienen. Es gibt viel zu lernen, bevor man eine Mannschaft von 25 Spielern sowie einen technischen und einen medizinischen Stab leiten kann. Schon nächste Saison Luis Enrique zu ersetzen, ist daher nicht möglich. Zunächst muss ich noch meine Prüfungen ablegen. Ich denke noch immer wie ein Fussballer. Nächste Saison wird dann meine letzte als Spieler sein. Danach werden wir sehen, was passiert." *Xaviüber eine mögliche Rückkehr als Trainer zum FC Barcelona*

"Ich traf Ronaldo, er kam zu meinem Konzert und lud uns in sein Haus ein, in dem auch ein Club ist. Wir gingen zu ihm und er zeigte mir seinen Tanz aus dem 'Thinking Out Loud'-Video. Er hatte es mit seiner Freundin einstudiert, was großartig war. Ich werde ihn wieder sehen und freue mich darauf. Ich habe ihn wirklich gern." *Ed Sheeranüber seine Freundschaft zu Ronaldo*

"Er ist der beste italienische Spieler aktuell und auch zukünftig wird er der beste Italiener sein. Er ist ein großartiger Spieler, dem die Zukunft des italienischen und europäischen Fussballs gehört. Er spielt mehr oder weniger auf der gleichen Position wie ich, doch er pflegt einen ganz unterschiedlichen Stil. Er dribbelt mehr und hält den Ball." FIFA-Weltmesiter Andrea Pirlo über seinen Landsmann Marco Verratti

"Alle Spieler träumen davon, diesen Award zu gewinnen. Aber aktuell gibt es einen Spieler, der jedes Jahr gewinnen sollte. Das ist Leo Messi. Und Neymar hat die Qualität ebenfalls zu gewinnen." *Luis Suarez über seine Teamkollegen Lionel Messi und Neymar*

"Ein Endspiel zwischen Bayern und Madrid wäre nicht schlecht. Real und Atletico Madrid sind die stärksten Teams im Wettbewerb. Es wäre gut, erst später auf sie zu treffen." *FC Bayerns spanischer Welt- und Europameister Xabi Alonso*

"Es gab Leute, die uns beerdigen wollten. Mögen die Krankenhäuser in den nächsten neun Monaten mehr Hebammen einstellen, denn heute wird sehr viel Liebe gemacht." FC Barcelonas Gerard Piquetnach dem Champions-League-Wunder gegen PSG