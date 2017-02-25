Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Der BVB ohne Südtribüne ist wie Fussball ohne Ball." *BVB-Geschäftsführer Joachim Watzke*

"Meine Leiste schmerzte und ich war nur bei 60 Prozent. Also habe ich mir den Kopf rasiert. Jeder sprach nur über meine Verletzung. Aber als ich mit der neuen Frisur beim Training ankam, sprachen alle nur noch darüber." Ronaldo über seine Frisur bei der FIFA WM 2002

"Ich glaube, in ein paar Jahren wird man realisieren, dass er günstig war. Vor ein paar Jahren kostete ein phänomenaler Spieler noch 30 Millionen Euro. Und heute? Kriegt man für 30 Millionen Euro nicht einmal mehr einen Spieler, sondern nur die Aussicht auf einen Spieler. Paul wird den Status als teuerster Spieler der Welt verlieren, was wahrscheinlich ganz gut ist."

**José Mourinho über Paul Pogbas Transfersumme

"Er ist unglaublich schnell, hat eine gute Technik und einen starken Abschluss. Wenn du diese Eigenschaften mitbringst, sind das gute Voraussetzungen, um ein Top-Spieler zu werden Ich denke, er kann sich in den nächsten Jahren auch zu einem wichtigen Spieler für das DFB-Team entwickeln." Michael Tarnatüber Leroy Sané

"Ich respektiere Cristiano sehr. Jeder bestätigt mir, was für ein fantastischer Profi er ist. Die Presse stellt meine Aussagen anders dar, so als ob ich schlecht über Cristiano reden würde. Und Ronaldo hat das geglaubt, darum hat er mich beim Ballon d'Or nicht gegrüßt."

***Dani Alves über sein Verhältnis zu Cristiano Ronaldo

"Ja, ich hätte es gerne, dass Messi in Brasilien geboren wäre. Ungeachtet der großen Rivalität ziwschen Argentinien und Brasilien. Messi ist großartig." **Tite über Lionel Messi

"Dybala kann einer der Allerbesten der Welt werden. Er ist noch jung, aber er hat das Potenzial dazu. Aber ich mag keine Vergleiche. Dybala muss Dybala sein und werden." Gonzalo Higuain über seinen Teamkollegen Paulo Dybala

"Das Comeback? Es ist schwer. Nicht wegen Barça, sondern wegen der Qualität von PSG. Wenn man egoistisch denkt, wäre es eine gute Sache für uns, wenn eine Mannschaft mit dem Potenzial von Barça ausschiede. Allerdings wünsche ich ihnen immer noch das Beste." Dani Alves

"Ich sehe ihn stärker als Benzema und Suárez. Costa von Chelsea trifft ebenfalls gut und hat überragende Vollstrecker-Qualitäten. Aber Lewandowski nimmt noch mehr am Spiel teil, er macht Treffer mit links, rechts und dem Kopf, er gibt Vorlagen und ist ein super Kombinationsspieler. Suárez ist ein reiner Vollstrecker, bei Lewandowski ist aber das Spielverständnis im Blut." **Lothar Matthäus über Robert Lewandowski

"Na klar, ich wünsche ihnen das Beste. Ich habe schließlich mal dort gespielt. Wenn sie verlieren, sprechen die Leute über mich und wenn sie gewinnen ebenfalls. Es wird halt immer von mir geredet." Zlatan Ibrahimovicüber seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain

"Was kann ich sagen? Bin ich überrascht, dass solche Dinge passieren? Nein. Es ist nicht nur Fussball. Für mich gab es einige eigenartige Entscheidungen in 2016 und 2017. " FC Liverpools Jürgen Kloppüber die Entlassung von Claudio Ranieri bei den Foxes

* *

* *

* *