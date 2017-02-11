Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich muss Titel für den Klub gewinnen, so wie ich es überall gemacht habe, wo ich war. Ich bin eine Legende in allen meiner ehemaligen Klubs. Dort bin ich Teil der Historie. Bei United bin ich das auch, aber nur, weil ein Bild von mir neben den anderen ehemaligen Manchester-Trainern hängt. Ich arbeite sehr hart, vielleicht härter als jemals zuvor. Aber Geschichte wird durch Titel geschrieben. Wir können in dieser Saison noch drei davon gewinnen. Wir haben eine 50 Prozent Chance, den League Cup zu gewinnen und sind noch im FA Cup und der Europa League dabei."** José Mourinho, Trainer von Manchester United

"In Deutschland gewinnen die Bayern die Meisterschaft schon in der Sommerpause. Sie schauen jedes Jahr bei Borussia vorbei und kaufen ihren besten Spieler. Einmal gehen sie hin – Lewandowski. Im nächsten Jahr – Götze. Im Jahr darauf – Hummels. Also gewinnen sie die Liga schon in der Sommerpause." **Mourinho über den Konkurrenzkampf in der Bundesliga

"Ich bin nicht ungeduldig, denke aber schon jetzt über die Weltmeisterschaft nach. Ich bin ein Träumer und kann nicht aufhören, daran zu denken, wie es wäre, Weltmeister zu werden. Ich werde hart arbeiten, um für 2018 bereit zu sein." **Neymar über die FIFA WM 2018™ in Russland

"Jeder weiß, dass er Gott sein will, aber das ist er nicht. Aber er ist ein großartiger Typ mit einer sehr guten Persönlichkeit." Manchester Uniteds Henrikh Mkhitaryan** über seinen Teamkollegen Zlatan Ibrahimovic

"Wenn ich etwas sehe, was nicht richtig läuft, dann bin ich in der Lage dafür zu töten, um es zu ändern."*

Chelsea FC-Trainer Antonio Conte über sein Temperament "Das Team galt als das bessere, nachdem er gegangen war und Messi den Durchbruch schaffte. Allerdings konnte Ronaldinho unglaubliche Dinge mit Ball veranstalten. Als ich ihn in der Champions League sah, dachte ich nur: 'Wow, dieser Spieler ist von einem anderen Planeten.'"

Frank Lampardüber Ronaldinho

*"Luka Modric ist momentan der beste Mittelfeldspieler der Welt. Ich habe keine Zweifel. Ich sage nicht, dass er einer der besten ist, sondern der beste. Er ist im Laufe der Jahre gereift. Ich denke, er befindet sich jetzt auf seinem besten Level. Seitdem er da ist, wurde er in der Mannschaft besser. Real Madrid hat einen großartigen Lauf, was die Ergebnisse betrifft, aber ohne Luka hätten sie Probleme."

Dario Srna* über seinen kroatischen Landsmann und Freund

"Er ist der beste Trainer der Welt. Er weiß, wann er dich pushen und wann trösten muss, wann du einen Drink brauchst und wann ein Wasser. Er hat alles."***

Kevin-Prince Boateng von UD Las Palmas schwärmt über Jürgen Klopp*

"Natürlich würde ich gerne Real-Präsident werden. Man weiß nie, was in Zukunft passieren wird. Aber wir haben einen großartigen Präsidenten und ich denke nicht, dass Real Madrid mich braucht."

Tennis-Star Rafael Nadal**

"Als Fussballfan finde ich es schade. Er hat in seiner Karriere 70 Prozent überragend gespielt und die restlichen 30 Prozent Weltklasse. Er steht in Deutschland in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus - also den ganz Großen." Mehmet Scholl über das Karriereende von FC Bayerns Kapitän Phillipp Lahm

"Philipp Lahm war und ist eine besondere Person in meinem Leben. Ich fühle, dass er den Fussball noch immer in seinen Beinen hat. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch und ein außergewöhnlicher Spieler." Pep Guardiola über seinen ehemaligen Schützling Phillipp Lahm