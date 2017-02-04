Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich bin kein Trainer, der seine Spieler im Training killt. In Spanien gibt es das Sprichwort 'demasiada agua mata la planta' – zu viel Wasser tötet die Pflanze. So ist es auch mit dem Training." *Carlo Ancelotti(Trainer, FC Bayern)*

"Wenn mir heute jemand sagt, Sport ist gut für die Gesundheit, dann ist das nicht wahr. Ich war 20 Jahre Profi, heute kann ich nicht mehr laufen, mein Knie ist kaputt, auch mein Rücken." Ancelotti

"Ich war 24 Jahre alt, als ich das erste Mal Drogen nahm. Es war in Barcelona. Es war der größte Fehler meines Lebens. Ich bin seit 13 Jahren clean. Die Droge ist das größte Problem, die Droge tötet. Ich schätze mich glücklich, dass ich überhaupt darüber reden kann. Hätte ich wie gewöhnlich damit weitergemacht, wäre ich jetzt tot." Diego Maradona

"Ich habe unterschrieben, weil unser Trainer ein Gewinnertyp ist und jeder vollstes Vertrauen in ihn hat. Jeder in der Umkleidekabine ist der Meinung, dass er unser Team zu Titeln führen kann."*FC Liverpools Philippe Coutinhoüber seinen Trainer Jürgen Klopp *"Ich war mit Victoria (seiner Frau) im Urlaub in den USA und hörte Gerüchte, dass Manchester mich verkauft hätte. Ein Freund rief mich an und sagte, er habe gehört, dass United einen Wechsel mit dem FC Barcelona vereinbart hätte. Ich sagte, dass das nicht so ist und ich diesbezüglich nichts weiß. Ich flog zurück nach London - und sie hatten tatsächlich eine Einigung erzielt! Ich sprach dann mit meinem Berater und sagte: 'Wenn ich gehe, dann zu Real Madrid. Ich wäre aber nie gegangen, war geschockt und am Boden zerstört. Ich wollte meine Karriere dort beenden." *David Beckham über seinen Wechsel von Manchester United nach Spanien

"Cristiano ist zusammen mit Messi der beste Spieler der Welt. Als Madridista verstehst du manchmal nicht, wie das sein kann. Vor einem halben Jahr ist Madrid Champions-League-Sieger geworden, vor einem Monat Klub-Weltmeister. Madrid hat schlechte Dinge an sich, die man an einer Hand abzählen kann. Als Madridista verstehe ich die Pfiffe gegen Cristiano nicht. Er wurde gerade zum besten Fußballer der Welt ausgezeichnet." Iker Casillasüber die Pfiffe gegen Cristiano Ronaldo bei Real Madrid*

"Guardiola war bis jetzt kein Erfolg. Man erwartet von jemandem, der sich als Genie bezeichnet, dass er da hingeht und das Ganze löst. Ich denke, dass er es nicht schaffen wird. Um ehrlich zu sein, denke ich sogar, dass Manchester City keine Chance auf die ersten vier Plätze hat. Da gibt es zu viele Probleme. Zu viele Spieler sind unglücklich." *Peter Schmeichel über Manchester Citys Trainer Pep Guardiola*

"Ich kann mir keine 90 Minuten anschauen, sonst leide ich. Ich sehe gerne die besten Szenen, die Tore, deshalb könnte ich nie Trainer sein. Jeder hier respektiert mich und ich kriege viele Umarmungen. Das ist ein Verein, den ich sehr liebe. Ich weiß nicht, warum mich die Leute hier so lieben - wenn ich das sehe werde ich sprachlos. Ich bin ein Sohn von PSG. Die Spiele gegen Marseille und Bordeaux, das Tor gegen Guingamp - das sind Momente, die ich nicht vergessen kann." **Ronaldinho über Paris Saint-Germain

**

"Ich finde es gut, dass er sagt, dann müsse er eben zu einem richtigen Weltklasse-Klub, der in den letzten Jahrzehnten in Europa immer mit dominiert hat. Das ist das typische Haifischbecken, in dem man sich durchsetzen muss. Da gibt es einen Cristiano Ronaldo, einen Gareth Bale, und wie sie alle heißen. Bei der Konkurrenz musst du schon richtig heiß sein und konstant sehr gute Leistungen bringen." **Bernd Schuster über einen möglichen Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang zu Real Madrid