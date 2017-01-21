Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich hätte auch zu Real Madrid oder Barcelona gehen können, sie wollten mich auch verpflichten. Aber ich habe auf mein Herz gehört und mich für eine Rückkehr zu United entschieden. Es ist eine große Herausforderung für mich. Ich habe mir immer gesagt, dass ich eines Tages hier her zurückkehren werde." ***Paul Pogba über seine Rückkehr zu Manchester United

"Zlatan hat uns alle gelehrt, Anführer zu werden. Er ist ein Spieler, der alle verbessert, die mit ihm zusammen spielen." PSG-Star Marco Verrattiüber seinen ehemaligen Teamkollegen Zlatan Ibrahimovic*

"Ich mochte es Zidane zuzusehen oder Ronaldinho. Als ich ein Abwehrspieler wurde, liebte ich es Rio Ferdinand zuzuschauen. Er war überall auf dem Platz, hat geschrien und getacklet. Er hatte alles, was ein Abwehrspieler braucht." *Shkodran Mustafi über Rio Ferdinand

"Zuerst habe ich es Sabbatical genannt, aber jetzt denke ich nicht, dass ich zurückkehren werd. Es ist zu viel passiert in meiner Familie." ***Louis van Gaal über seinen Rücktritt "Ehrlich gesagt haben meine Teamkollegen mich aufgezogen und gesagt, dass Mkhitaryans Tor besser war. Sein Tor war wirklich klasse, aber meins war halt besser. Aber Spaß beiseite, es war wirklich witzig in der Kabine. Wir konnten alle nicht glauben, dass das wirklich passiert ist." Arsenal-Star Olivier Giroudüber sein Skorpion-Schuss-Tor*

"Ich habe eine großartige Zeit hier bei Bayern und ich spiele bei einem der besten Klubs der Welt. Ich wüsste gar nicht, wo ich in meinem Alter hinwechseln könnte. Ein Transfer nach China wäre etwas anderes. Das bestätigt letztendlich, dass deine Karriere zu Ende ist. Ich will so lange wie möglich auf dem höchsten Level spielen. In China geht gerade ein gewisser Wahnsinn ab. Sie machen verrückte Angebote. Ich habe auch einige bekommen. Das Geld ist so verrückt, dass man zumindest drüber nachdenkt." *FC Bayerns Arjen Robben*

"Ich würde Frankreichs Nationalteam von 1998 auswählen - das Team, welches Weltmeister wurde." **Anthony Martial über sein Wunschteam

"Nicht immer, wenn ich spiele oder reinkomme, kann ich das Tor machen wie im WM-Finale. Zum Fußball, so komplex, wie er heute ist, gehört mehr: Laufleistung, Intensität, Fleiß." *BVB-Star und WM-Finalsiegtorschütze Mario Götze *"Er hat genug Geld. Deshalb hat er seinen Trainer zum Abendessen eingeladen." *Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, über sein Treffen mit Sergio Agüero