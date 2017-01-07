Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich werde mit 60 oder 65 Jahren kein Trainer mehr sein. Ich nähere mich dem Ende meiner Karriere als Trainer, da bin ich sehr sicher. Wenn Sie mich suchen, werde ich auf dem Golfplatz sein." *Pep Guardiola über ein mögliches Karriereende *

"Ich denke, er hat diese Aussagen getroffen, weil er in meinen Augen die Idee hat, Präsident des FC Barcelona zu werden."

*Fabio Capelloüber Pep Guardiolas Äußerungen zu einem möglichen Karriereende*

"Bayern gehörte damals nicht zur europäischen Elite, anders als wir es heute sind, und es war ein Rückschritt für mich. Inzwischen bin ich acht Jahre hier und ein Teil des Vereins geworden."

*Arjen Robben über seinen damaligen Wechsel zum FC Bayern

"2017 wird mein Jahr, weil ich dann schon zwei Jahre in München bin. Ich bin einfach noch besser integriert. Ich habe auch zwei Jahre gebraucht, um bei Schachtar Donezk richtig gut zu spielen. Die habe ich dann in München rum."

*FC Bayerns Brasilianer Douglas Costa*

"Ich denke, es wäre völlig verständlich, wenn jemand anderes die Auszeichnung gewinnt. Ich bin gerade erst angekommen und neu. Ich muss mich erst noch beweisen und noch weiter hart arbeiten."

*Real Madrids Trainer Zinedine Zidaneüber die FIFA The Best Football Awards

"David Silva hat mich besonders beeindruckt, wenn man sieht, wie er spielt. Er weiß immer, was er als nächstes tut. Er liest das Spiel so gut. Er sieht, wo alles ist und er weiß, wie er sich drehen muss, damit er Zeit hat."

*Manchester City's Leroy Sané*

"Im Winter 2010 eskalierte unser Streit dann allerdings. Wir hatten eine üble Auseinandersetzung, in der ich ihm alles gesagt habe, was mir nicht gepasst hat. Danach bin ich mit Tränen in den Augen aus dem Raum gestürmt und wusste, dass meine Zeit bei Bayern vorbei war."

*Marc van Bommel über seine Zeit beim FC Bayern unter Trainer Louis van Gaal

"Das, was mich tief mit dem Verein und den Leuten verbindet und was mich antreibt, hart zu arbeiten, sind die Menschen hier. Diese Menschen sind unsere Fans. Diejenigen, die unglaubliche Erinnerungen an den Klub haben, aber die Realität im Moment kennen. Diejenigen, die Erwartungen an die Zukunft stellen, aber wissen, dass es ein langer Weg ist und den Klub auch in schlechten Zeiten unterstützen. Das ist für mich das Wichtigste. Das sorgt dafür, dass man sich in einen neuen Klub verliebt."