Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Sex muss vor Mitternacht sein. Selbst wenn man den folgenden Tag frei hat. Es geht darum, einen guten Schlaf zu haben. Uns hat er gesagt, dass er damit das Beste aus Lionel Messi und Robert Lewandowski herausgeholt hat."

*Samir Nasri (FC Sevilla) über Vorgaben von seines Ex-Trainers Pep Guardiola*

"Blick nach vorne, Samstag, 15.30 Uhr, elf Mann auf dem Platz, sieben Mann draußen und ein paar Bekloppte stehen nebendran auf der Trainerbank – und dann geht es los."

*Dirk Schuster(Trainer, FC Augsburg) zur Personalmisere*

"Wir leben alle auf der Sonnenseite des Lebens, verdienen viel Geld und machen den Job, den wir lieben. Und am Ende ist es vielleicht eine Überraschung, dass wir auch menschliche Wesen sind. Diese Jungs, diese aktuelle Generation, ist die professionellste Generation von Fussballern. Nicht nur in England - aber auch in England - die es je gegeben hat. All die Legenden, die wir lieben und bewundern, haben getrunken wie die Teufel und geraucht wie verrückt, aber waren immer noch gute Spieler. Heute tut das keiner mehr. Ich kenne zumindest keinen."

*Jürgen Klopp(Trainer, FC Liverpool) hat Englands Kapitän Wayne Rooney nach dessen "Party-Fotos" verteidigt*

"Jeder läuft strahlend wie ein Reaktor durch die Gegend."

*Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovacüber die derzeitige Atmosphäre im Team der Hessen

"Wir brauchen keinen Manager, der mit der Zigarette zurückgelehnt und mit Cappuccino-Becher auf der Tribüne sitzt und sagt: Ich weiß, wie es geht."

Aufsichtsrats-Chef Karl Gernandtvom Hamburger SV über das Anforderungsprofil des neuen Sportdirektors*

"In der Bundesliga ist es im Grunde egal, gegen wen man spielt. Da kann der Erste den Letzten schlagen."

*Torhüter Ralf Fährmannvon Schalke 04 vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg

"Für mich wird der Helden- und Legendenstatus im Fussball viel zu schnell ausgesprochen."

Liverpool-Legende und Ex-KapitänSteven Gerrard

"Marcelo ist der beste Außenverteidiger der Welt. Er ist technisch besser als ich es war. Ich lebte mehr von meiner Power und meiner Schussstärke."

Der Brasilianer und Ex-Spieler von Real MadridRoberto Carlos

"Ich muss fairerweise zugeben, dass ich Schwierigkeiten hatte, mit Mario einen gemeinsamen Nenner zu finden. Er hat auf dem Feld alles gegeben, aber es hat einfach nicht so geklappt, wie es sich alle gewünscht hätten. Ich wünsche ihm, dass er sein Talent in der Zukunft voll ausschöpfen kann. Dann kann er einer der besten Spieler der Welt werden." *Der Ex-Liverpool-Trainer Brendan Rodgersüber seinen ehemaligen Schützling Mario Balotelli

"Ich bin keine 100 Millionen Euro wert. Wir spielen nur Fussball. Über diese Summen muss ich lachen. Niemand ist das wert." Der italienische Nationalspieler in Diensten von Paris Saint-Germain Marco Verratti "Für mich ist Ryan Giggs der Beste, der Held, mit dem ich aufwuchs. Er ist eine Legende im Weltfussball und zudem noch Waliser." Real Madrids Gareth Bale