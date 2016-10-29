Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

"Wenn du es gewohnt bist fast 70 Tore pro Saison zu schießen, dann wird das wie eine Sucht nach Toren. Er ist der wichtigste Spieler des Teams und ich hoffe, er wird viele Tore schießen, aber er ist keine Maschine. Er ist ein Mensch und auch wenn er von einem anderen Planeten kommt, hat er das Recht auch mal nicht zu treffen."

**Alvaro Morata über Cristiano Ronaldo

"Ja, es sind 20 Jahre - es tut mir leid. Ich möchte mich für die treue Unterstützung bedanken und mich für jede Minute entschuldigen, die Sie in den 20 Jahren leiden mussten. Aber Sie sehen nicht so aus, als wenn Sie in den 20 Jahren zu viel hätten leiden müssen. Es tut mir für den Jungen leid, der vor 20 Jahren geboren wurde und nur einen Trainer kennen gelernt hat. Aber ich kann ihm versichern, dass er einige mehr kennen gelernt hat, wenn er 40 ist." ***Arsene Wenger über seine 20 Jahre bei Arsenal

"Jose Mourinho sucht noch immer nach der besten Startelf und nach dem besten System. Als ich in die Premier League kam, spielte ich nicht gut. Ich habe Vertrauen in Paul Pogba. Heutzutage wollen die Leute, dass alles sehr schnell passiert. Aber Pogba muss sich erst noch anpassen."

Thierry Henryüber Paul Pogba ** "Wenn ich den Trainer benennen müsste, der den größten Einfluss auf mich hatte, würde ich Louis van Gaal sagen. Ich habe zwar mein Debüt vor ihm gefeiert, aber er war es, der kontinuierlich auf mich gesetzt hat. Außerdem hatte ich zu seiner Zeit das beste Alter, um beeinflusst zu werden." Thomas Müller über Louis van Gaal*

"Hoffentlich werden wir die Chance haben Lionel Messi für Newell's spielen zu sehen. Ich denke, es wird passieren. Aber es wird erst nach der FIFA WM 2018 in Russland sein." **Maxi Rodriguez über Lionel Messi

"Es ist Spiel zweier Rivalen aus derselben Stadt - ein Team ist hellblau, das andere rot. Und man will natürlich immer der Chef der Stadt sein"

Zlatan Ibrahimovic über das Manchester-Derby



"Ich beginne damit, mich wie eine Flasche Wein zu betrachten. Je älter ich werde, desto besser schmecke ich. Ich bin ein Wettkämpfer und ich möchte spielen, bis meine Beine es nicht mehr mitmachen. Sobald ich merke, dass mein Level abfällt, höre ich auf. Aber aktuell habe ich noch viel Spaß und ich liebe es zu rennen. Ich spiele jedes Spiel als sei es mein letztes."

Patrice Evraüber das Altern

"Es besteht ein großer gegenseitiger Respekt zwischen Lionel Messi und mir. Die Medien lieben es, eine große Rivalität zwischen uns zu beschreiben, aber die existiert gar nicht. Wir sind nicht beste Freunde, aber wir respektieren uns gegenseitig."

Cristiano Ronaldo über seine Beziehung zu Lionel Messi *





"Ich denke, dass sie gewinnen müssen, aber das ist kein Problem. Sie können es gewinnen. Wenn man an die EM vor ein paar Jahren denkt, das haben sie sehr unglücklich verloren. In der letzten Minute hat David Seaman glaube ich den Kopfball von Christian Dailly pariert. Schottland wird das gut machen. Schottland spielt immer gut, wenn es gegen England geht. Der Außenseiter zu sein ist immer ein großer Antrieb. Sir Alex Ferguson über das Spiel Schottland gegen England

"Es ist mein Traum, Real Madrid zu trainieren. Und die italienische Nationalmannschaft. Wenn man diese Ziele nicht hat, sollte man gar nicht erst als Trainer anfangen." Fabio Cannavaro über seinen Traumjob

"Wir haben in der Vergangenheit ein paar Entscheidungen getroffen, die sich nicht als erfolgreich herausgestellt haben. Es war aus wirtschaftlicher Sicht richtig, De Bruyne und Perisic zu verkaufen, obwohl wir wussten, dass wir viel Qualität verlieren würden. Auf dem Papier haben wir diese Qualität durch Neuzugänge ausgeglichen, aber diese Transfers haben nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Im Nachhinein kann man sicher sagen, dass es uns nicht gelungen ist, De Bruyne und Perisic zu ersetzen." Klaus Allofs**über Kevin De Bruyne und Ivan Perisic

"Ich denke, dass Chelsea mich anders gesehen hat, als ich mich selber. Ich war jung, aber auch schon erfahren. Wenn ich aus der Jugend gekommen wäre, wäre ich vielleicht mit zehn Einsätzen zufrieden gewesen. Ich denke, dass Eden Hazard in meinem Alter dort auch schon gespielt hatte, daher ist es ein wenig komisch, wenn es dann über mich heißt, dass ich jung sei, während der andere Spieler alt genug war, um zu spielen." Kevin de Bruyne über seinen Abgang bei Chelsea



