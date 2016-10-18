Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"... dann gucken wir halt gemeinsam Champions League anstatt mit der Familie." FIFA-Weltmeister Mats Hummels (Bayern München) über die Entscheidung von Trainer Carlo Ancelotti, vor dem Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven mit der Mannschaft ins Hotel zu gehen

"Ich wünsche ihnen, dass es so bleibt. Von Herzen." *Hummels über die Offensivprobleme der PSV*

"Ein Tor hatte er schon zuvor geschossen, im Abschlusstraining in Saloniki. Das haben wir auf Video. Das war so besonders, dass ich mich heute noch daran erinnere." BVB-Trainer Thomas Tuchelnach dem ersten Profitor von Julian Weigl beim 2:1-Sieg in der Champions League bei Sporting Lissabon

"Ich habe ohnehin schon Geheimratsecken bis zum Himmel. Aber das sieht man nicht - oder? Tja, ich habe einen guten Friseur." Trainer Julian Nagelsmannvom Bundesligisten 1899 Hoffenheim mit Blick auf Auswirkungen enger Partien "Ibrahimovic ist wie ein Bruder. Er hat eine Siegermentalität und ist ein großer Spieler. Er ist sehr wichtig für Manchester United. Mit ihm können wir unsere Ziele erreichen." Paul Pogbaüber Zlatan Ibrahimovic "Ich würde Coutinho gerne bei Real Madrid sehen." * Brasiliens LegendeRonaldoüber Philippe Coutinho

"Ich hoffe, es ist nicht meine letzte Vertragsverlängerung. Mein Wunsch ist es, bei Real Madrid meine Karriere zu beenden und mit diesem Vertrag bin ich diesem Wunsch einen Schritt näher gekommen." Luka Modric über seine Vertragsverlängerung bei Real Madrid "Ich denke, dass ich noch nicht auf Augenhöhe mit Messi und Ronaldo bin. Um das zu erreichen muss ich Titel gewinnen. Ich versuche mein Bestes, um dies mit meinem Klub und meinem Land zu erreichen. Ich bin sehr stolz darauf, dass Simeone glaubt, dass ich das Zeug dazu habe das Level von Ronaldo und Messi zu erreichen." Antoine Griezmannüber Lionel Messi und CR7 "Messi schießt Tore, als ob er auf dem Schulhof kicken würde." Luis Enriqueüber Lionel Messi