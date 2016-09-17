Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen vonFIFA.comoder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich bin total unfotogen. Da wäre es doch mies, wenn ich die ganze Zeit Fotos für Facebook machen würde. Da schieße ich mir doch ins eigene Bein." **Christoph Kramer über seine Social-Media-Aktivität

"Es läuft gut hier. Wenn ich Präsident dieses Vereins wäre, würde ich mir einen Zehnjahresvertrag geben!" **Cristiano Ronaldo über seine Zukunftspläne bei Real Madrid

"Wenn sie mich fragen, ob wir bereit sind, um in Europa zu konkurrieren - wir sind es nicht." ***Pep Guardiola nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel mit Manchester City

*Schritt für Schritt wird er alles erobern. Es braucht nur Geduld. Ich werde alles, was in meiner Macht steht tun, um ihm jeden Tag dabei zu unterstützen." Zlatan Ibrahimovicüber seinen 18-jährigen Teamkollegen Marcus Rashford**

"Ich kenne mich gut mit Wein aus und weiß, wie viele Flaschen ich vertrage. Aber ich weiß noch nicht, wie viel Bier ich schaffe." Trainer Carlo Ancelottivon Rekordmeister Bayern München vor dem Wiesn-Start

"Es ist immer ganz witzig, wenn ein paar Pubertierende und ein paar Erwachsene ein Ständchen singen. Das ist immer ein ganz schönes Gebrummel" Thomas Müllerüber das Geburtstagsständchen, das ihm die Fans nach dem Sieg gegen FK Rostow sangen

"Er ist ein guter Junge, aber jetzt muss ich natürlich bis zum Samstag wieder an seinen Sprunggelenken hängen und ihn davor bewahren, dass er die Bodenhaftung verliert." Thomas Müllerüber den zweifachen Torschützen Joshua Kimmich

"Möglicherweise werde ich nie wieder Coach im Fussball sein, aber das ist auch kein Verlust." Gary Nevilleüber seine Perspektiven

"Das Schwierigste im Fussball ist es, alles einfach und mühelos aussehen zu lassen - und genau das ist Andres . Er hat mehr Kontakt mit dem Ball als zu mir." Lionel Messi über seinen Teamkollegen beim FC Barcelona Andrés Iniesta

"Messi sieht ganz gut aus mit den blonden Haaren und seinem Bart, aber da ist auch noch Luft nach oben." Neymar über Lionel Messis neunen "Look"

"Wenn wir die Champions League gewinnen sollten, lasse ich mich blondieren." FC Barcelonas Samuel Umtiti

"Sergio ist gut, weil er gut ist. Er war gut unter Manuel , er ist gut in der Nationalmannschaft und hoffentlich wird er gut unter mir sein. Sein Talent im Strafraum Tore zu erzielen ist angeboren. Ich kann im rein gar nichts beibringen." Pep Guardiola über seinen neuen Musterschüler Sergio Agüero