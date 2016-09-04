Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

**

4.

Marc Degryse** (51) nahm mit Belgien zwei Mal in Folge an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 1990 in Italien, wo er bis zum Ausscheiden seiner Mannschaft im Achtelfinale auf vier Einsätze kam und im ersten Gruppenspiel gegen die Republik Korea einen Treffer zum 2:0-Sieg beisteuerte, und 1994 in den USA, wo er in drei Begegnungen der Vorrunde auf dem Platz stand und in der Auftaktpartie gegen Marokko das Siegtor zum 1:0 erzielte. Nachdem er mit dem FC Brügge je ein Mal in der Landesmeisterschaft und im nationalen Pokal sowie zwei Mal im belgischen Supercup triumphiert hatte, holte Degryse im Dress des RSC Anderlecht nicht weniger als vier Meistertitel, eine Trophäe im belgischen Pokal und zwei Siege im nationalen Supercup. Hinzu kommt ein Finale im Europapokal der Pokalsieger, das er und sein Team gegen Sampdoria Genua verloren. Nach einer Zwischenstation bei Sheffield Wednesday unterschrieb Degryse bei PSV Eindhoven, wo er einen Meistertitel und zwei Mal den niederländischen Supercup gewinnen konnte. Danach kehrte er in seine Heimat zurück, um fortan für KKA Gent aufzulaufen. Zuletzt stand er bei Germinal Beerschot unter Vertrag, wo er seine Karriere schließlich beendete. In Belgien wurde der frühere Stürmer 1991 zum Fussballer des Jahres gewählt.

**

5.

Joseba Etxeberria* (39) stand im spanischen Auswahltrikot bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998™ in allen drei Begegnungen der Roja *bis zu ihrem Ausscheiden nach der Gruppenphase auf dem Feld. Überdies vertrat er sein Land auch 2000 und 2004 bei der UEFA EURO. International bekannt wurde Etxeberria bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Katar 1995, wo er als erfolgreichster Torschütze des Turniers (sieben Treffer in sechs Spielen) mit dem Goldenen Schuh von adidas ausgezeichnet wurde. Seine Klubkarriere begann Etxeberria bei Real Sociedad San Sebastián. Danach wechselte er zu Athletic Bilbao, wo er 15 Spielzeiten blieb und seine Karriere 2010 beendete.

**

6.

Igor Stimac** (49) wurde mit Kroatien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998™ Dritter. Er absolvierte alle sieben Spiele seiner Mannschaft. 1996 war er bereits bei der ersten Teilnahme des kroatischen Nationalteams an einer UEFA EURO mit von der Partie gewesen. Stimac hatte erstmals bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 1987, wo er mit der damaligen Auswahl Jugoslawiens den globalen Titel gewann, auf sich aufmerksam gemacht. Anschließend erreichte er bei der U-21-Europameisterschaft das Finale. In seiner Vereinskarriere feierte Stimac im Trikot von Hajduk Split zwei Meistertitel, vier Trophäen im nationalen Pokalwettbewerb (davon zwei im ehemaligen Jugoslawien) und zwei Siege im kroatischen Supercup. Darüber hinaus war der frühere Innenverteidiger für Dinamo Vinkovci, Cibalia, den FC Cádiz, Derby County und West Ham United aktiv. Als Trainer führte er Hajduk Split ein Mal zu Meisterehren. Weitere Stationen als Klubtrainer waren Cibalia, NK Zagreb, NK Zadar und der FC Sepahan Esfahan (Iran). Überdies war Stimac auch als Trainer der kroatischen A-Nationalmannschaft tätig.

**

7.

Briana Scurry** (45) stand für die USA vier Mal in Folge bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ zwischen den Pfosten. Nachdem sie mit den U.S-Amerikanerinnen 1995 in Schweden Dritte geworden war, holte sie 1999 bei dem im eigenen Land ausgetragenen Turnier die begehrte Krone. 2003 in den USA und 2007 in der VR China gelang ihr als Turnierdritte erneut der Sprung auf das Podium. Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta und 2004 in Athen gewann sie im U.S.-amerikanischen Auswahltrikot jeweils die Goldmedaille. Dazwischen war sie auch für die Olympischen Spiele 2000 in Sydney, wo die U.S.-Amerikanerinnen Silber holten, nominiert worden. Allerdings saß sie dort nur auf der Ersatzbank.

**

8.

Carlos Bacca* (30) war für Kolumbien 2014 bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Brasilien 2015 und 2016 bei der Copa América im Einsatz. Bei der jüngsten Auflage des kontinentalen Turniers erzielte er zwei Treffer, davon das Siegtor gegen die USA, das den Cafeteros* den dritten Platz bescherte. Nach dem Gewinn eines kolumbianischen Meistertitels im Dress von Atlético Junior wechselte Bacca nach Europa, wo er zunächst für den FC Brügge, später dann für den FC Sevilla spielte. Mit den Spaniern konnte er zwei Mal in Folge die UEFA Europa League gewinnen. Seit 2015 steht der Angreifer bei AC Mailand unter Vertrag.

**

9.

Luka Modric** (31) zählt inzwischen zu den besten und kreativsten Mittelfeldspielern der Welt. In der kroatischen Nationalmannschaft, mit der er 2006 und 2014 an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sowie 2008, 2012 und 2016 an der UEFA EURO teilnahm, gilt er als einer der wichtigsten Stützen. Nachdem er mit Dinamo Zagreb drei Mal Landesmeister, zwei Mal Pokalsieger und ein Mal kroatischer Supercup-Sieger geworden war, wechselte Modric zu Tottenham Hotspur. Als nächste Station folgte Real Madrid, wo er bislang je einen Triumph in der Copa del Rey und im spanischen Supercup, je zwei kontinentale Titel in der UEFA Champions League und im europäischen Supercup sowie einen Titelgewinn bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft bejubeln konnte. In seiner kroatischen Heimat wurde Modric bisher vier Mal zum Fussballer des Jahres gewählt.

**

10.