Tika-Taka in Perfektion und ein krasser Außenseiter

Tika-Taka in Perfektion

Ein krasser Außenseiter jubelt in São Paulo

Ein Tiger nimmt sein neues Revier in Besitz

200 Tore in der englischen Premier League – diese magische Marke hat Wayne Rooney als zweiter Spieler nach Alan Shearer (260) erreicht. Hinter dem 31-Jährigen folgen Andy Cole (187), Frank Lampard (177) und Thierry Henry (173). Rooney trug dazu bei, dass der FC Everton in der Partie gegen Manchester City erstmals in den 20 Jahren seit Gründung der Premier League mehr als sieben englische Spieler auf dem Feld hatte. Kurz darauf kündigte Englands Rekordtorschütze (53 Länderspieltreffer) seinen Rücktritt aus der englischen Nationalmannschaft an. Mehr Länderspiele als Rooney (119) bestritt lediglich Peter Shilton (125).

70 Anläufe benötigte Vitoria, um im Campeonato Brasileiro erstmals einen Sieg gegen eines der vier großen Teams aus dem Bundesstaat São Paulo einzufahren. Gegen Corinthians, Palmeiras, Santos und den FC São Paulo hatte das Team aus Salvador 53 Niederlagen kassiert und nur 16 Unentschieden geschafft, bis es nun zu einer der größten Überraschungen in der Geschichte des Wettbewerbs kam. Das abstiegsbedrohte Team siegte mit 1:0 bei Tabellenführer Corinthians und beendete damit deren ungeschlagene Serie nach 34 Spielen in allen Wettbewerben, nur drei Partien unter dem Rekord, den Gilmar, Luisinho und Claudio 1957 aufgestellt hatten.

44 erfolgreiche Pässe spielte das Team von Real Madrid vor dem Tor durch Casemiro beim 3:0-Sieg bei Deportivo La Coruña, und damit 19 mehr als Argentinien mit dem Ex-Real-Spieler Esteban Cambiasso vor dem unvergesslichen Tor bei der FIFA Fussball-WM Deutschland 2006™. Nach einem Freistoß von Keylor Navas hielt Real den Ball eine Minute und 45 Sekunden in den eigenen Reihen. Alle elf Spieler waren an dem Spielzug beteiligt, den Casemiro letztlich mit seinem Treffer abschloss.

21 Versuche benötigten die Klubs aus Aserbaidschan, bis endlich einem von ihnen der Einzug in die UEFA Champions League gelang. Qarabag setzte sich überraschend aufgrund der Auswärtstorregel gegen den FC Kopenhagen durch, der dem FC Barcelona in der Saison 2010/11 ein Remis abgetrotzt hatte und ins Achtelfinale eingezogen war.

20 Jahre waren vergangen, seitdem Florian Maurice in seinen ersten beiden Spielen für Paris Saint-Germain in der Ligue 1 traf. Nun ist dieses Kunststück auch Neuzugang Neymar gelungen. Der 25-jährige Brasilianer brachte es in seinen ersten zwei Einsätzen für PSG auf drei Tore und drei Vorlagen.

15 Siege in Folge hat AS Monaco als erstes Team in der Geschichte der Ligue 1 eingefahren und damit den bisherigen Rekord von Olympique Bordeaux gebrochen, den Wendel, Yoann Gourcuff, Fernando Cavenaghi und Marouane Chamakh 2009 aufgestellt hatten. Mit seinem fünften Tor im dritten Spiel und dem einzigen Treffer der Partie in Metz sorgte der 31-jährige Kolumbianer Falcao zudem dafür, dass das Team von Trainer Leonardo Jardim nun als erstes in der Geschichte der Liga in 35 Spielen in Serie zum Torerfolg kam.

7 Mal in Folge ist Robert Lewandowski mit einem Sieg in eine Saison gestartet, was vor ihm noch niemandem gelungen war. Der früher für Borussia Dortmund aktive Stürmer traf beim 3:1-Auftaktsieg des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen, ebenso wie auch die beiden Neuzugänge Niklas Süle und Corentin Tolisso. Damit haben erstmals seit Luca Toni und Miroslav Klose gegen Hansa Rostock 2007 wieder zwei Neuverpflichtungen in ihrem ersten Spiel für die Bayern getroffen.

5 Minuten schrammten die Spanierinnen an der fünften Niederlage innerhalb von sechs Jahren im Finale einer UEFA U-19-Europameisterschaft vorbei. Mit einer fantastischen Schlussoffensive schafften sie letztlich doch noch die Wende gegen Frankreich. Dank der späten Tore von Damaris Egurrola und Patricia Guijarro konnte die Roja ihren ersten Titelgewinn bei diesem Wettbewerb seit 2004 feiern.