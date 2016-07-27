Freistöße, Torschützen und Rekordtransfers

Im Statistik-Überblick von FIFA.com geht es in dieser Woche um Rekordtransfers in Deutschland und Italien, Freistoßspezialisten in den USA, einen souveränen Nachwuchs-Europameister sowie einen alten und neuen koreanischen Rekord.

91

Millionen Euro in der Summe machen Andre Schürrle nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund zum teuersten deutschen Fussballer aller Zeiten. Bislang war Mesut Özil der teuerste deutsche Spieler gewesen. Seine Transfers zu Werder Bremen, Real Madrid und zu Arsenal FC hatten eine Gesamtsumme von 70 Millionen Euro ergeben. Schürrle war zuvor für 8 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen, dann für 21 Millionen Euro zu Chelsea FC und von dort für 32 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg transferiert worden. Borussia Dortmund zahlte nun 30 Millionen Euro für den 25-Jährigen, der die Vorlage zum einzigen Tor im Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ gespielt hatte. Damit brach er den Dortmunder Vereinsrekord von 27,5 Millionen Euro, die der Klub 2013 für Henrikh Mkhitaryan ausgegeben hatte. Insgesamt hat der BVB bereits rund 115 Millionen Euro in acht neue Spieler investiert, darunter auch Marc Bartra, Raphael Guerreiro, Sebastian Rode, Mario Götze und Ousmane Dembele.

90

Millionen Euro überwies Juventus an Napoli und machte Gonzalo Higuaín damit zum drittteuersten Fussballer aller Zeiten. Gareth Bale und Cristiano Ronaldo liegen als einzige noch vor ihm. Allerdings waren diese beiden Spieler bei ihrem Wechsel zu Real Madrid erst 24 Jahre alt, während Higuaín noch in diesem Jahr seinen 29. Geburtstag feiern wird. Der in Frankreich geborene Argentinier überflügelte mit dem Transfer auch Neymar als teuersten Südamerikaner aller Zeiten. Zudem ist er jetzt auch der teuerste Neuzugang eines italienischen Klubs aller Zeiten. Diesen Rekord hatte bislang Hernan Crespo gehalten, der 2000 für 56,5 Millionen Euro von Parma zu Lazio Rom wechselte.

22

Spiele in Folge ohne Niederlage haben die Jeonbuk Motors mittlerweile absolviert. Am Sonntag stellte das Team den aktuellen K-League-Rekord ein, den man selbst im April 2015 aufgestellt hatte. Seit der 1:2-Niederlage gegen die Suwon Bluewings am letzten Spieltag der Saison 2015, als die Green Warriors den Titel bereits sicher hatten, haben sie 13 Siege und neun Unentschieden eingefahren. Noch sind 16 Spiele zu absolvieren, doch Jeonbuk rechnet sich Chancen aus, als erstes Team eine ganze Saison der 1983 gegründeten Liga ohne Niederlage zu überstehen. Die Schützlinge von Trainer Choi Kanghee liegen derzeit 14 Punkte vor dem nächsten Verfolger und damit auf Kurs, als zweiter Klub in der Geschichte der Liga drei Meistertitel in Folge zu holen. Seongnam ist dies bereits zwei Mal gelungen, nämlich 1993, '94 und '95 sowie 2001, '02 und '03.

4

Tore erzielte Frankreich im Finale der UEFA U-19-Europameisterschaft gegen Italien. Da die Azzurrini ohne Torerfolg blieben, feierten die Bleuets gleichzeitig den höchsten Endspielsieg aller Zeiten in diesem Wettbewerb. Bisher hatte es im Finale fünf Mal einen Zweitorevorsprung gegeben. Jean-Kevin Augustin brachte die jungen Franzosen mit seinem sechsten Turniertreffer in Führung und stellte damit den Turnierrekord des Spaniers Alvaro Morata und des Deutschen Davie Selke ein. Insgesamt erzielten die Franzosen 15 Tore in fünf Partien und zogen damit mit dem eigenen Team von 2010 gleich, das mit Akteuren wie Antoine Griezmann und Alexandre Lacazette ebenfalls 15 Mal getroffen hatte. Auch Portugal hatte es 2003 auf die dritthöchste Torausbeute in der Turniergeschichte gebracht. Die beiden torhungrigsten Teams stellte Spanien: Gerard Piqué, Juan Mata und Co. beförderten das Leder 2006 sogar 17 Mal in die Maschen, während Paco Alcacer, Morata und Kameraden es 2011 auf 16 Tore brachten.

2