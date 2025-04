Football for Schools lässt Träume einer fidschianischen Teenagerin wahr werden

Eine erfolgreiche Verbindung von Bildung, Lebenskompetenzen und Fussball ist ehrgeizig, aber die fidschianische Teenagerin Adi Ulamila ist der lebende Beweis dafür, dass Football for Schools lebensverändernde Vorteile bringen kann. Der Tag, an dem sich Adis Leben veränderte, war Freitag, der 17. November 2023. Damals startete Fidschis F4S an der Varavu Muslim Primary School in Ba. Adi fiel sofort auf und wurde an diesem Tag nicht nur für ihr fussballerisches Können, sondern auch für ihre demonstrierten Lebenskompetenzen ausgezeichnet.