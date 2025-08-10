FIFA und Gastgeberstädte würdigen den Internationalen Tag der indigenen Völker der Welt

Während der Countdown zur FIFA Weltmeisterschaft 26™ läuft, wird ein Moment der Reflexion genutzt, um die Projekte anzuerkennen, die in den Gastgeberstädten gemeinsam mit den indigenen Völkern umgesetzt werden.

FIFA arbeitet mit Gemeinschaften und weltweit anerkannten Experten zusammen, um Partnerschaften im Vorfeld und auch über das Jahr 2026 hinaus zu stärken.

Dies baut auf den Auswirkungen ähnlicher Maßnahmen auf, die vor, während und nach der letzten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ umgesetzt wurden.

Die FIFA Weltmeisterschaft 26™ wird das größte Turnier in der Geschichte dieses Events sein, bei dem 48 Teams und Millionen von Fans aus drei Ländern und 16 Gastgeberstädten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten zusammenkommen. Während die Vorbereitungen weitergehen, bietet der 9. August – Internationaler Tag der indigenen Völker der Welt – eine bedeutungsvolle Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie das Turnier in Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern aller drei Gastgeberländer gestaltet wird.

Aufbauend auf dem Vermächtnis der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™, die die Kraft großer Turniere zeigte, positiven Wandel für indigene Partner voranzutreiben, verpflichtet sich die Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstrategie der FIFA Weltmeisterschaft 26™, die Menschenrechte der indigenen Völker durch das Turnier in Zusammenarbeit mit den Gastgeberstädten zu fördern, anzuerkennen, zu schützen und zu unterstützen.

Zusätzlich zu FIFAs Engagement mit indigenen Völkern und weltweit anerkannten Experten über das Menschenrechtsberatungsgremium der FWC26 freut sich die FIFA Weltmeisterschaft 26, einige der von den Gastgeberstadtkomitees geleiteten Initiativen und Kooperationen zur Einbindung Iindigener Gemeinschaften hervorzuheben. Diese und weitere Bemühungen werden indigene Kulturen feiern und dazu beitragen, Partnerschaften zu stärken, die weit über das Jahr 2026 hinaus Bestand haben.

Nachfolgend sind einige Höhepunkte der Initiativen zwischen den Gastgeberkomitees und den indigenen Völkern aufgeführt:

Toronto (Kanada)

Die Spiele in Toronto finden auf den traditionellen Gebieten vieler Nationen statt, darunter die Mississaugas of the Credit, die Anishnabeg, die Chippewa, die Haudenosaunee und die Wendat. In der Gastgeberstadt Toronto umfassen die Beratungsorgane der FIFA Weltmeisterschaft 26™ Toronto indigene Vertretungen, die die Entwicklung der Betriebs- und Vermächtnispläne für das Ereignis begleiten. Diese Initiativen sind das Ergebnis aktiver Zusammenarbeit und eines gemeinsamen Engagements, sicherzustellen, dass indigene Stimmen in das FIFA Weltmeisterschaft 26-Erlebnis Kanadas einbezogen werden.

Vancouver (Kanada)

Die Spiele in Vancouver, Kanada, finden auf den traditionellen Gebieten der xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam-Indianerband), der Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish-Nation) und der səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh-Nation) statt. In Vancouver gehören zu den ersten Initiativen die sinnvolle Integration indigener Elemente in das Gastgeberstadtplakat von Vancouver sowie die Schaffung einer akustischen Identität, der offiziellen und einzigartigen Klangsignatur Vancouvers für die FIFA Weltmeisterschaft 26™.

Die Bemühungen zur Einbindung indigener Gemeinschaften inToronto und Vancouver spiegeln Kanadas umfassendere Vision wider: ein Weltklasse-Event zu veranstalten, das die indigene Kultur würdigt, die Versöhnung vorantreibt und dauerhafte Vorteile für die indigenen Völker in ganz Kanada schafft.

Guadalajara (Mexiko)

Die Metropolregion Guadalajara ist heute eine städtische Heimat für nahezu alle der 68 offiziell anerkannten indigenen Völker des Landes. Dies macht die Region zu einem lebendigen Gebiet, in dem Sprachen, Bräuche und vielfältige Formen sozialer Organisation nebeneinander bestehen. Die Gastgeberstadt Guadalajara baut auf bestehenden Bemühungen auf und ergreift neue Maßnahmen, um die Einbindung indigener Gemeinschaften im Vorfeld der FIFA Weltmeisterschaft 26™ zu fördern. Es wurden spezielle Arbeitsgruppen und Rundtische eingerichtet, um sicherzustellen, dass indigene Völker ihre Anliegen artikulieren, Vorschläge einbringen und ihre Erwartungen hinsichtlich Mexikos Rolle als Gastgeberland äußern können. Die Behörden planen außerdem, wichtige Informationen zur FIFA Weltmeisterschaft – zu Rechten, Sicherheit, Protokollen und Öffentlichkeitskampagnen – in indigene Sprachen zu übersetzen. Darüber hinaus beabsichtigen die lokalen Verwaltungen der Metropolregion, Bürgerdienstprotokolle mit einer interkulturellen und intersektionalen Perspektive umzusetzen, insbesondere in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Notfalldiensten, Wohnraum und Justiz. Es gibt auch Pläne, Gemeinschaftskultureinrichtungen zu schaffen, in denen indigene Völker ihre Kunst, Küche, traditionellen Sportarten und ihr kulturelles Erbe präsentieren können.

Bewerbungen für das Freiwilligenprogramm der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sind jetzt möglich Previous 01 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 02 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 03 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 04 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 05 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 06 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 07 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 08 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 09 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 10 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 11 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme 12 / 12 FIFA World Cup 26™ volunteer programme Next

Seattle (Vereinigte Staaten)