FIFA schenkt Unity Pitch den Gemeinden in Auckland

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft mag Aotearoa Neuseeland verlassen haben, aber der Geist des größten Sportereignisses für Frauen, das jemals an den Küsten Neuseelands stattfand, bleibt lebendig. Die FIFA hat der Gemeinde Auckland/Tāmaki Makaurau ein Unity-Spielfeld geschenkt, während andere Teile für die Errichtung eines zweiten Kunstrasenplatzes an der Beach Haven School an der Nordküste der Stadt verwendet wurden.

Der Unity Pitch war eines der sichtbarsten Symbole der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, das vor dem Eröffnungsspiel zwischen den Austragungsstädten hin- und hergereist ist, bevor es während des Turniers zum fussballerischen Herzstück des FIFA Fan Festivals™ wurde.

Anfang dieses Monats wurde der Unity Pitch von seinem bisherigen Standort in The Cloud am Queen's Wharf entfernt, um an einem vom Stadtrat von Auckland zu bestimmenden Ort in Auckland/Tāmaki Makaurau dauerhaft installiert zu werden.

Die FIFA hatte für Reparaturen genügend Material gekauft, um ein zweites, kleineres Spielfeld zu errichten. Die Schüler der Beach Haven Primary School waren daher hocherfreut, als sie den farbenfrohen Rasen auf einem alten Netzballfeld installiert vorfanden.

"Die Kinder trauten ihren Augen nicht, als sie am Montag ankamen", sagte die stellvertretende Direktorin der Beach Haven Primary School, Anoushka Dallow. "Es war so aufregend für uns und für die Schüler. Der Platz wurde von unseren Schülern kaum genutzt, und heute war er voll mit Kindern, die alle möglichen Sportarten darauf spielten", so die stellvertretende Schulleiterin.

"Zehntausende von Fussballern aller Altersgruppen haben den Unity Pitch auf seinen Reisen durch Aotearoa Neuseeland genossen, und wir freuen uns, dass er nun zwei dauerhafte Heimstätten in Auckland/Tāmaki Makaurau haben wird, an denen sich junge Mädchen und Jungen noch viele Jahre lang erfreuen können", sagt Jane Patterson, Chief Operating Officer Neuseeland für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023.

Der Unity Pitch begann seine Reise durch Aotearoa Neuseeland im Januar, als er im Herzen von Auckland/Tāmaki Makaurau installiert wurde, bevor er zum Hamilton Lake in Hamilton/Kirikiriroa, zum Logan Park in Dunedin/Ōtepoti, zum Queen's Wharf in Wellington/Te Whanganui-a-Tara und zu einem kurzen Aufenthalt in der Soundshell in Napier/Ahuriri weiterzog, bevor er zum FIFA Fan Festival in Auckland/Tāmaki Makaurau zurückkehrte.

In diesem Zeitraum organisierten die fünf Städte, in denen der Unity Pitch stand, zahlreiche Turniere und Spiele, bei denen über 44.000 Spielerinnen und Spieler die künstliche Spielfläche nutzten und Tausende weitere von den Seitenlinien aus zusahen.

"Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Aotearoa-Neuseeland war ein überwältigender Erfolg, und der Unity Pitch spielte eine wichtige Rolle dabei, das Ereignis in die Gemeinden zu bringen. Wir freuen uns, dass das Vermächtnis dieses Turniers in zwei glücklichen Gemeinden in Auckland/Tāmaki Makaurau jeden Tag sichtbar und zugänglich sein wird", so Patterson.

Das Hauptfeld von Unity wird derzeit von den Experten von Game On Turf repariert, die das Spielfeld geschaffen und im ganzen Land verlegt haben. Geschäftsführer Bevan Williamson sagt, dass einige Platten des Spielfelds aufgrund des Transports und des nassen Wetters leicht abgenutzt waren, aber diese Teile werden am Zielort ersetzt.