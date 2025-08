Die FIFA hat bei der Klub-WM 2023 dazu beigetragen, den Fussball für alle zugänglich zu machen

Die FIFA hat bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™ in Saudiarabien Initiativen zur Barrierefreiheit in den Vordergrund gestellt

Es gibt viele Faktoren, die die Fans in den Fussball verlieben: die Atmosphäre, die Farben, die Leidenschaft, der Lärm - ganz zu schweigen von dem, was auf dem Spielfeld passiert. Aber für manche Fans ist es unmöglich, diese Zutaten zu sehen, zu hören oder zu erleben, und für andere können diese Zutaten zu überwältigend sein.

In beiden Stadien, in denen die Spiele stattfanden - dem King Abdullah Sports City Stadium und dem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium - wurden sensorische Räume eingerichtet, damit Fans mit sensorischen Problemen bei Bedarf vom Spielgeschehen Abstand nehmen können.

"Manchmal kann die Stadionumgebung mit dem Lärm, den Geräuschen und den Fans ein wenig überwältigend sein. Sie können sich also an einen Ort zurückziehen, an dem sie sich Zeit und Raum nehmen können, um dann wieder herauszukommen und das Spiel zu genießen. Die sensorischen Räume sind ein Ort, an dem sie sich entspannen und wieder das schöne Spiel genießen können", so Ousta.