FIFA Frauen-Weltmeisterschaft hat keine Grenzen für Volunteer mit Zerebralparese in Dunedin/Ōtepoti

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft inspiriert JP für die Arbeit in seiner eigenen nichtstaatlichen Organisation

Mehr als 300 Volunteers arbeiten rund um die Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in Dunedin/Ōtepoti. Einer von ihnen ist Josh Perry, der eine ganz besondere Lebensgeschichte zu erzählen hat.

JP, wie er von den meisten genannt wird, ist aufgrund von Zerebralparese an den Rohlstuhl gefesselt. Aber getreu einer der Botschaften des Turniers, Unite for Inclusion – Vereint für Inklusion, ist JP ein hochangesehenes Mitglied des Media Operations Teams im südlichsten Spielort einer FIFA Frauen-WM aller Zeiten.

Während der Spiele im Dunedin Stadium übernimmt der 31-Jährige zahlreiche Aufgaben: er koordiniert die Fotografen auf dem Spielfeld, unterstützt die Medienvertreter in der Mixed Zone, wo die Spielerinnen nach den Partien interviewt werden, und hilft Journalisten bei den Pressekonferenzen nach Schlusspfiff.

“Diese ganze Erfahrung ist absolut unglaublich”, so der in Melbourne geborene JP, der in jungem Alter nach Aotearoa Neuseeland umzog.