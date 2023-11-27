Schulungen in Herz-Lungen-Wiederbelebung bei FIFA Fan Festivals™ der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Gemeinsame Initiative der FIFA und der American Heart Association beim FIFA Fan Festival™ in Atlanta, Dallas, Philadelphia sowie in der Fanzone in New York/New Jersey

Interaktive Erste-Hilfe-Schulung für Fans vom 11. Juni bis zum 19. Juli

Initiative Teil des medizinischen Engagements der FIFA, das weit über die Turniere hinausgeht

Bei den FIFA Fan Festivals™ der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bieten die FIFA und die American Heart Association den Fans die Möglichkeit, selbst Herz-Lungen-Wiederbelebung auszuprobieren, und fördern so das Fachwissen und die Bereitschaft für lebensrettende Massnahmen in den USA.

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli ist die mobile CPR-Einheit „Nation of Lifesavers“ der American Heart Association beim FIFA Fan Festival™ in Atlanta, Dallas und Philadelphia zu Gast, um Fans aus aller Welt begrüssen. Die CPR-Einheit ist am 13. und 14. Juni auch in der Bronx-Fanzone in New York/New Jersey vertreten.

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli ist die mobile CPR-Einheit „Nation of Lifesavers“ der American Heart Association beim FIFA Fan Festival™ in Atlanta, Dallas und Philadelphia zu Gast, um Fans aus aller Welt begrüssen. Die CPR-Einheit ist am 13. und 14. Juni auch in der Bronx-Fanzone in New York/New Jersey vertreten.

Die Initiative wird in enger Zusammenarbeit mit der medizinischen Subdivision der FIFA koordiniert und unterstreicht damit das übergeordnete Engagement der FIFA, mit ihren Wettbewerben soziale Anliegen sowie die öffentliche Gesundheit zu fördern. Die FIFA Fan Festivals™ bieten damit neben Live-Übertragungen der Spiele sowie Unterhaltungs- und Kulturangeboten auch wertvolles Wissen. So können Fans lernen, wie man einen Herzstillstand erkennt, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung ohne Beatmung durchführt und mit sofortigem Handeln Leben retten kann.

Jedes Jahr erleiden in den USA mehr als 350.000 Menschen ausserhalb eines Krankenhauses einen Herzstillstand. Mit sofortiger Herz-Lungen-Wiederbelebung verbessern sich die Überlebenschancen erheblich. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ können Fans dank der FIFA und der American Heart Association zu Ersthelfern werden und sich das nötige Vertrauen holen, um in Notfällen richtig zu reagieren.

„Der Fussball kann Gemeinschaften über Kulturen und Generationen hinweg vereinen“, sagte Dr. Andrew Massey, medizinischer Direktor der FIFA. „Indem wir das Training der Herz-Lungen-Wiederbelebung ohne Beatmung in das Programm des FIFA Fan Festivals integrieren, geben wir den Fans die Möglichkeit, vom Turnier nicht nur Erinnerungen, sondern auch die Zuversicht mitzunehmen bei einem Herzstillstand Leben retten zu können.“

Die American Heart Association, die bei der Reanimationsforschung und -ausbildung führend ist, präsentiert ihre Initiative „Nation of Lifesavers“ erstmals bei einer FIFA-Veranstaltung. Die Organisation versucht mit ihrer Arbeit, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und mehr Menschen das Wissen und die Entschlossenheit zu vermitteln, in den entscheidenden ersten Augenblicken eines Herznotfalls richtig zu handeln.

„Dank Schulungen in Herz-Lungen-Wiederbelebung ohne Beatmung beim FIFA Fan Festival können Tausende Menschen Ersthelfer werden und im Ernstfall handeln, wenn jede Sekunde zählt“, sagte Nancy Brown, Geschäftsführerin der American Heart Association. „Wir setzen uns dafür ein, dass mehr Menschen geschult, entschlossen und bereit sind, bei einem Herzstillstand als Ersthelfer zu handeln.“