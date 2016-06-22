EURO und Copa lassen Rekorde purzeln

Ein torhungriger Afrikaner sorgt in Asien für Furore, bevölkerungsarme Nationen mischen die Europameisterschaft auf und in Südamerika jagt ein Torrekord den nächsten – all das erfahren Sie im jüngsten statistischen Rückblick von FIFA.com.

90

Jahre nachdem David Arellano zum ersten Chilenen avanciert war, der vier Treffer in einem Spiel der Copa América erzielen konnte, gelang dieses Kunststück auch Eduardo Vargas. Damit ist der 26-Jährige, der bereits für Klubs in sechs Ländern gespielt hat, der erste Spieler seit dem Uruguayer Javier Ambrois, der in seinen ersten zehn Spielen bei diesem Turnier zehn Tore erzielen konnte. Seine Treffsicherheit hatte maßgeblichen Anteil am 7:0-Kantersieg der Chilenen über Mexiko, die somit ihren bis dato höchsten Copa-América-Sieg (1979 gegen ein auf zehn Spieler reduziertes Venezuela) egalisieren konnten. Alexis Sánchez konnte sich mit seinem 34. Treffer im 99. Länderspiel ebenfalls in die Torschützenliste eintragen, womit er gemeinsam mit Iván Zamorano der zweitbeste Torjäger in der Geschichte der chilenischen Nationalmannschaft ist – drei Treffer hinter Marcelo Salas.

55

Tore – mit dieser beeindruckenden Statistik hat Lionel Messi den bisherigen argentinischen Rekordtorschützen Gabriel Batistuta abgelöst. Mit seinem großartigen Treffer am vergangenen Dienstag avancierte La Pulga (der Floh) zum erst zweiten Spieler seit 1987, der bei einer Copa América zwei Tore aus direkten Freistößen erzielen konnte – der erste war sein Landsmann Carlos Tévez. Damit war Messi entscheidend mitverantwortlich für den 4:0-Triumph der Albiceleste über Gastgeber USA, der den Argentiniern den vierten Finaleinzug in fünf Versuchen bescherte. Messi hat bei dieser Copa América bereits fünf Tore und vier Torvorlagen in nur 254 Spielminuten zu Buche stehen. Batistuta hat mit 0,69 Treffern pro Spiel jedoch eine bessere Quote vorzuweisen als Messi (0,49). Doch während er in seinen ersten 66 Länderspielen nur 18 Tore erzielen konnte (0,27 pro Spiel), gelangen dem klein gewachsenen Spielmacher bei seinen letzten 46 Einsätzen in der Nationalmannschaft nicht weniger als 37 Volltreffer (0,80). Die beste Trefferquote aller Spieler, die mindestens 15 Mal den argentinischen Teamdress getragen haben, können Herminio Masantonio (1,11), René Pontoni (1,0) und Luis Artime (0,96) vorweisen, obgleich es diese Spieler nur auf 19, 19 bzw. 24 Länderspiele brachten.

12

Stunden und 15 Minuten – so lange war Spanien bei der UEFA EURO ohne Gegentreffer geblieben, ehe die Kroaten dieser stolzen Serie ein jähes Ende bereiteten. Seit dem Treffer von Antonio Di Natale beim 1:1 gegen die Elf von Vicente Del Bosque im Auftaktspiel der Gruppe C bei der EM 2012 hielten die Iberer ihren Kasten gegen die Republik Irland, Kroatien, Frankreich, Portugal und Italien beim Turnier 2012 sowie gegen die Tschechische Republik und die Türkei bei der EM 2016 sauber. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist durch den Treffer von Nikola Kalinić nun verloren gegangen. Der 28-jährige Stürmer des AC Florenz hatte 23 Länderspiele benötigt, um seine ersten sechs Tore zu erzielen. Nun gelangen ihm ebenso viele Treffer in den letzten sieben Partien. Ivan Perisić sorgte schließlich dafür, dass die Spanier seit den Gegentreffern durch die Franzosen Zinédine Zidane und Youri Djorkaeff vor 18 Spielen und 16 Jahren erstmals wieder zwei Tore in einem Spiel hinnehmen mussten. Kroatien beendete damit die Serie von 14 ungeschlagenen EM-Spielen der Roja, die zudem erstmals eine Niederlage trotz anfänglicher Führung einstecken musste.

9

Tore in sieben Spielen – diese beeindruckende Bilanz kann Demba Ba nach seinem Hattrick beim 4:0-Sieg von Shanghai Shenhua gegen Hangzhou vorweisen. Der senegalesische Stürmer konnte seit seinem Wechsel zum chinesischen Klub nicht weniger als 26 Treffer in 30 Spielen erzielen und die Blume von Shanghai ist somit wettbewerbsübergreifend bereits seit acht Spielen ungeschlagen. Ba führt die Torschützenliste der chinesischen Super League mit zwölf Treffern an und hat noch 16 Spiele Zeit, um den Rekord für die meisten Tore in einer Saison – 28 Treffer von Elkeson in der Spielzeit 2014 – zu überbieten.

1,8

Millionen – mit so vielen Einwohnern avancierte Nordirland am vergangenen Mittwoch zur bevölkerungsärmsten Nation, die jemals die K.-o.-Phase einer Europameisterschaft erreichen konnte. Nachdem Nordirland beim 2:0-Sieg über die Ukraine das erste Tor bei einem internationalen Turnier seit 30 Jahren, damals traf Colin Clarke bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Mexiko 1986™ gegen Spanien, gelang, erreichte Michael O'Neils Team die K.o-Phase beim ersten Auftritt bei einer EURO. Diesen Rekord haben die Nordiren den Walisern abgenommen, die das Achtelfinale am Montag erreichten und eine Population von 3,1 Millionen vorweisen. Gareth Bale gelang es beim 3:0 über Russland, das die Waliser vor England und der Slowakei zum Gruppensieger machte, als erstem Spieler seit dem Tschechen Milan Baros im Jahr 2004, in drei aufeinanderfolgenden EM-Spielen Torerfolge zu erzielen. Der Rekord von Nordirland könnte jedoch schon bald von einem noch kleineren Land gebrochen werden. Mit einem Sieg über Österreich am Mittwoch könnten sogar die etwas weniger als 350.000 Isländer über einen solchen Erfolg jubeln.

In Kürze

18 Jahre und 333 Tage – so alt war der Türke Emre Mor, als er hinter dem Belgier Enzo Scifo (1984) und dem Engländer Wayne Rooney (2004) zum drittjüngsten Vorlagengeber der EM-Geschichte avancierte.