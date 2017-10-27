Ein Veteran und deutsche Hattrick-Schützen

Ein Veteran wird nach seiner Rückkehr zum 'König der Fjorde'

Erfolgreiche Torschützen und Torjäger in einer Person

Deutsche Hattrick-Schützen in Italiens Calcio

69 Punkte sammelte der FC Toronto in der regulären Saison und stellte damit einen neuen MLS-Rekord auf. Sebastian Giovinco erzielte mit einem Freistoß in seinem 100. Spiel für den Klub sein 64. Tor. Das Team von Greg Vanney schloss die reguläre Saison mit einem Punkt mehr ab, als LA Galaxy die Spielzeit 1998. In jenem Team standen neben Vanney selbst auch Spieler wie Paul Caligiuri und Cobi Jones.

41 Jahre und 220 Tage war Kjetil Waeler alt, als er am Sonntag für seinen Klub Sogndal gegen Sarpsborg traf. Damit ist er nun der älteste Torschütze in der Geschichte der norwegischen Eliteserien. Sogndal ist älter als sein Trainer Eirik Bakke, der ehemalige Mittelfeldspieler von Leeds United. Passenderweise prangt auf seinem Rücken die Nummer 41. Waeler war bereits als Schiedsrichter tätig, kehrte aber vor einigen Monaten wieder als Spieler aufs Feld zurück.

26 Spieler hat Feyenoord Rotterdam in dieser Saison bereits eingesetzt und damit genau so viele, wie in der gesamten Saison 2016/17.

10 Tore und 10 Vorlagen hat Memphis Depay als erster Spieler des Jahres 2017 in der französischen Ligue 1 erreicht. Nur vier weitere Spieler in den fünf großen europäischen Ligen können seit Jahresbeginn sowohl bei Toren als auch bei Vorlagen bereits zweistellige Zahlen vorweisen, nämlich Dries Mertens (24 Tore, 11 Vorlagen), Luis Suárez (20, 10), Neymar (16, 10) und Ivan Perisic (10, 11).

5 deutsche Spieler haben sich in der italienischen Serie A als Hattrick-Torschützen eingetragen. Nach Ludwig Janda, Jürgen Klinsmann, Oliver Bierhoff und Miroslav Klose gelang dies nun auch Sami Khedira. Erstmals seit neun Jahren erzielte der 30-jährige Mittelfeldspieler von Juventus Turin damit mehr als ein Tor in einem Spiel.

3 Veränderungen gab es lediglich zwischen der FIFA/FIFPro World XI 2016 und 2017. Gigi Buffon, Leonardo Bonucci und Neymar verdrängten Manuel Neuer, Gerard Piqué und Luis Suárez. Nur ein einziges Mal gab es noch weniger Veränderungen, nämlich von 2011 auf 2012, als Marcelo und Falcao für Nemanja Vidic und Wayne Rooney in die Weltauswahl aufrückten. Von 2005 auf 2006 hatte es hingegen nicht weniger als sieben Veränderungen gegeben.

3 Spieler haben sowohl im spanischen Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona als auch im französischen Pendant zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille getroffen. Neymar trat am Sonntag in die Fußstapfen von Ronaldinho und Zlatan Ibrahimovic. Kurz vor Schluss kassierte der 25-jährige Brasilianer dann allerdings einen Platzverweis. Damit ist er der erste Spieler seit 25 Jahren, der in einem Ligaspiel zwischen den beiden Klubs ein Tor erzielte und dann vorzeitig vom Feld musste.

2 Dreierpacks bei einer FIFA U-17-Weltmeisterschaft schnürte der Engländer Rhian Brewster als erst vierter Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs. Die ersten drei waren der Deutsche Marcel Witeczek (1985), der Franzose Florent Sinama Pongolle (2001) und der Ivorer Souleymane Coulibaly (2011). Sollte Brewster im Finale gegen Spanien noch ein weiterer Hattrick gelingen, würde er mit dem Nigerianer Victor Osimhen als erfolgreichster Torschütze des Wettbewerbs gleichziehen, der 2015 zehn Tore erzielt hatte.

0 gegnerische Torschüsse ließ River Plate als erstes Team seit fünf Jahren in einem Spiel im Rahmen der Copa Libertadores zu. Ignacio Scocco erzielte das einzige Tor im Halbfinal-Hinspiel gegen Lanus. Es war sein neuntes Tor in seinen letzten sechs Einsätzen in allen Wettbewerben.