Ein sprunggewaltiges "Kaninchen" und ein hungriger Torjäger

Ein sprunggewaltiges 'Kaninchen' mit Torjägerqualitäten

Ein turmhoher Torjäger mit überwältigender Bilanz

'CR7' stellt weitere Messi-Rekorde ein

69

gegnerische Torschüsse hat Juventus Turin in der UEFA Champions League überstanden, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren. Auch beim 2:0-Sieg bei AS Monaco war die Abwehr der Norditaliener wieder unüberwindlich. Im vergangenen November gelang Nicolas Pareja vom FC Sevilla das letzte Tor gegen die Alte Dame. Seitdem hat Juve in der europäischen Königsklasse 10 Stunden und 21 Minuten ohne Gegentor überstanden und in den sechs folgenden Spielen stets eine weiße Weste bewahrt. Noch besser waren hier nur der AC Mailand (sieben Spiele ohne Gegentor in der Saison 2004/05) und der FC Arsenal (zehn in der Saison 2005/06). Gianluigi Buffon absolvierte im Stade Louis II als erst zweiter italienischer Spieler sein 100. Champions-League-Spiel für einen italienischen Klub. Diese magische Marke hatte bislang einzig Paolo Maldini erreicht, der 109 Mal für den AC Mailand spielte. Buffon liegt in der Liste der erfahrensten Torhüter in der europäischen Königsklasse nun gleichauf mit Victor Valdes (106), hinter Iker Casillas (164) und Petr Cech (111).

52

Tore hat Cristiano Ronaldo mittlerweile in den K.o.-Runden der UEFA Champions League erzielt. Seit seinem Hattrick gegen Atlético Madrid liegt er 15 Treffer vor seinem Erzrivalen Lionel Messi. CR7 hatte im Auswärtsspiel bei Bayern München mit dem Ausgleichstreffer eine elfstündige Torflaute beendet. In den letzten zweieinhalb Spielen traf er allerdings nicht weniger als acht Mal und liegt damit nach Toren in der K.o.Phase bereits jetzt gleichauf mit Messi, der es 2011/12 ebenfalls auf acht Treffer gebracht hatte. Ronaldo ist zudem der erste Spieler, der in zwei aufeinander folgenden K.o.-Spielen in der UEFA Champions League einen Hattrick markierte. Er stellte auch Messis Rekord von sieben Hattricks insgesamt ein und übertraf Alfredo Di Stefano, den bisherigen Rekordtorschützen in Halbfinalpartien im Europapokal und UEFA Champions League (13). Kurioserweise hatte Ronaldo in seinen ersten 26 Spielen in der Königsklasse kein einziges Mal getroffen. Seitdem jedoch hat er den Ball 103 Mal versenkt und damit öfter als 113 der 135 Klubs, die jemals an dem Wettbewerb teilgenommen haben.

44

Jahre und 87 Tage war der Torhüter Oscar Perez alt, als er eines der herausragendsten Tore der mexikanischen Fussballgeschichte erzielte. Pachuca bekam wenige Sekunden vor Schluss der Partie gegen Cruz Azul, dessen Rekordspieler Perez mit mehr als 500 Einsätzen ist, einen Eckstoß zugesprochen. Der Schlussmann mit dem Spitznamen El Conejo (das Kaninchen) verließ seinen Kasten und lief nach vorn. Da der ausführende Spieler Jonathan Urretaviscaya nicht auf den Torhüter wartete, legte dieser einen Sprint hin und kam genau im richtigen Moment im Strafraum an, wo er inmitten wesentlich größerer Abwehrspieler trotz seiner Körpergröße von nur 1,72 Metern einen unhaltbaren Kopfball ins Netz jagte. Mit dem 2:2-Unentschieden baute Pachuca seine wettbewerbsübergreifende Serie ungeschlagener Heimspielen auf 34 Partien aus, blieb in der Tabelle vor Cruz Azul und hat somit weiterhin Chancen auf den Einzug in die Playoff-Runde, die der Gegner nun nicht mehr erreichen kann. Der in Mexiko-Stadt geborene Perez spielt trotz seiner geringen Körpergröße im Tor, weil er über eine erstaunliche Sprungkraft verfügt. Er kann so hoch springen, dass er mit dem Fuß die Querlatte berühren kann! Es war zudem nicht sein erstes Tor, denn er hatte bereits vor elf Jahren einmal getroffen, damals noch für Cruz Azul gegen Tecos. Auch damals war er mit einem Kopfball erfolgreich, und kurioserweise war auch damals José Corona der gegnerische Torhüter.

31

Tore in 28 Spielen hat Bas Dost in der Saison 2016/17 in der portugiesischen Liga erzielt. Der 1,95 Meter große niederländische Torjäger sorgte am Sonntag mit seinem dritten Hattrick in den letzten sieben Spielen für einen 3:2-Sieg bei Sporting Braga. Damit hat er exakt die Hälfte aller Saisontore seines Teams erzielt. Dost liegt mittlerweile zwölf Treffer vor seinem nächsten Verfolger, Tiquinho Soares vom FC Porto. Im Rennen um den europäischen Goldenen Schuh liegt er nur noch zwei Tore hinter Lionel Messi. Sollte Dost in den verbleibenden drei Partien noch drei Tore erzielen, wäre er der erst zweite Spieler seit Mitte der 1980er Jahre, der in einer Saison der portugiesischen Liga mehr als 33 Mal traf. Dies ist bislang seitdem einzig Mário Jardel gelungen – ihm allerdings gleich drei Mal.

4

der 5 großen europäischen Ligen hat Carlo Ancelotti als erster Trainer gewonnen. Der mittlerweile 57-jährige Italiener, der bereits den AC Mailand, den FC Chelsea und Paris Saint-Germain zu Meisterehren geführt hatte, wiederholte diesen Erfolg nun auch mit dem FC Bayern München und ließ damit José Mourinho hinter sich. Die Bayern beendeten am Sonntag mit dem 6:0-Sieg gegen Wolfsburg eine Serie von fünf sieglosen Spielen und holten als erstes deutsches Team zum fünften Mal in Folge die Meisterschaft. Für die Wolfsburger war es die höchste Liganiederlage ihrer Geschichte. Arjen Robben erzielte in der Partie sein 88. Tor im 166. Bundesligaspiel und zog damit in der Torjägerliste der Bayern an Mehmet Scholl und Claudio Pizarro vorbei. Nun belegt der Niederländer hinter Gerd Müller (365), Karl-Heinz Rummenigge (162), Roland Wohlfarth (119), Dieter Hoeneß (102), Thomas Müller (96) und Giovane Elber (92) den siebten Platz.

In Kürze 125 Jahre hat es gedauert, bis Vitesse Arnheim, der hinter Sparta Rotterdam zweitälteste niederländische Klub, seinen ersten Titel gewann. Ricky van Wolfswinkel sorgte mit seinen zwei Treffern in der Schlussphase für den 2:0-Sieg gegen AZ Alkmaar im KNVB-Pokalfinale für den Sieg.

31 Jahre nach dem letzten Sieg eines ecuadorianischen Teams in einem Copa-Libertadores-Spiel auf brasilianischem Boden schaffte es Barcelona nun erneut. 1986 hatte der Klub sich in Rio de Janeiro mit 2:1 gegen Bangu durchgesetzt. Dieses Mal feierte man erneut in Rio einen 2:0-Sieg gegen Botafogo.