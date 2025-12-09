Abschlussfeier der zweiten Ausgabe des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte in Zürich

Seit 2023 führender Studiengang für nationale und kontinentale technische Führungskräfte

Zweite Ausgabe im April 2024 gestartet und nun mit der Diplomfeier von 22 Absolventen am FIFA-Sitz in Zürich abgeschlossen

FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Der Studiengang liefert Ihnen die Mittel für wirkungsvolle technische Projekte, die den Fussball in Ihrem Land auf die nächste Stufe hieven“

Während die Welt gebannt nach Washington D. C. zur spannenden Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ blickte, stand am Freitag, 5. Dezember 2025, in Zürich (Schweiz) bei der bewegenden Abschlussfeier der zweiten Ausgabe des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte die langfristige Zukunft des Fussballs im Fokus. Am Sitz der FIFA wurden 22 Absolventen aus 18 Ländern, von zwei Konföderationen und der FIFA für den Abschluss des anspruchsvollen 20-monatigen Studiengangs zur Ausbildung technischer Führungskräfte im Fussball geehrt. Die zweite Ausgabe des Studiengangs war im April 2024 in Deutschland gestartet. „Mit meinen Gedanken bin ich bei Ihnen, während Sie ohne Zweifel bereits daran denken, dass Ihr Team dereinst bei einer Auslosung für ein FIFA-Turnier im Blickpunkt stehen wird“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Videobotschaft. „Das FIFA-Diplom für technische Führungskräfte soll Ihnen die Mittel für wirkungsvolle technische Projekte liefern, die den Fussball in Ihrem Land auf die nächste Stufe hieven.“

Das 2023 in Brasilien lancierte FIFA-Diplom für technische Führungskräfte war der erste Studiengang seiner Art und bildet heute den Abschluss des FIFA-Ausbildungswegs für technische Führungskräfte. Der Studiengang befasst sich mit fünf Bereichen, sprich technische Führung, Hochleistung, Trainerausbildung, Amateurfussball und Management.

„Wir sind überzeugt, dass alle Teilnehmenden mithilfe des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte das Management des Fussballs in ihrem Land auf und neben dem Platz optimieren können“, betonte Steven Martens, Direktor der FIFA-Subdivision für globale Fussballförderung, zu Beginn der zweiten Ausgabe 2024. „Dank der Förderung herausragender technischer Führungskräfte können wir auch unsere langfristigen strategischen Ziele erreichen, d. h. jedem Talent eine Chance geben und den Fussball auf jeder Stufe weiterentwickeln.“

Gianni Infantino hielt in seiner Ansprache zudem fest: „Die FIFA ist überzeugt, dass jedes Land herausragende Talente hat, die darauf warten, entdeckt und gefördert zu werden. Doch nur mit erstklassigen Trainern können diese Talente ihr Potenzial auch wirklich ausschöpfen.“

„Die Absolventen werden den Fussball in eine noch bessere Zukunft führen. Mit ihren Beziehungen gehören sie zu einem globalen Netz von technischen Führungskräften, die sich alle in einem fort weiterbilden und weiterentwickeln möchten“, so der Präsident weiter.

Der Studiengang umfasste Online- und Präsenzunterricht und beleuchtete verschiedene Fussballverhältnisse in Argentinien, Deutschland sowie Trinidad und Tobago. Im Zentrum standen ausserdem die Führungskompetenz und der Erfahrungsaustausch, damit die Absolventen innovative technische Programme entwickeln und umsetzen können, von denen ihre Länder und der gesamte Fussball profitieren.