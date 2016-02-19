Die Woche im Rückblick: Große Namen und starke Tweets

Woche für Woche posten zahlreiche Stars und Vereine via Twitter witzige Bilder oder lassen uns mit nicht ganz so ernst gemeinten Aussagen zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen schmunzeln.

FIFA.com hat den Stars des runden Leders in der Social-Media-Welt ausnahmsweise mal nicht auf die Füße, sondern auf die Finger geschaut und Ihnen eine kleine Auswahl an Tweets zusammengestellt. Und jetzt, viel Vergnügen beim Lesen!

300!

Da muss man sich erstmal setzen...

Always great to see you my friend! pic.twitter.com/KEglizGRHR — Toni Kroos (@ToniKroos) 16. Februar 2016

Das waren noch Zeiten...

Das auch...

Back in the day playing for the U17 of Austria’s national team in 2008. #tbt #da27 pic.twitter.com/I44WDT4tbM — David Alaba (@David_Alaba) 18. Februar 2016

Weiter, immer weiter...

Genau die richtige Einstellung...

Thanks to Sikander Goldau for sending me this pic #jetzterstrecht #fanart #PowerON pic.twitter.com/PKrfU91E3t — Holger Badstuber (@Badstuber) 15. Februar 2016