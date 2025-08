Der Präsident der Zentralafrikanischen Republik weiht das nationale technische Zentrum ein

Präsident Faustin-Archange Touadéra weiht die renovierte Einrichtung ein

Der Präsident der Zentralafrikanischen Republik legte auch den Grundstein für ein zweites Zentrum, das dem Frauenfussball gewidmet ist

Beide Zentren bieten moderne Einrichtungen zur Förderung junger

Der Fussball in der Zentralafrikanischen Republik hat mit der Einweihung des renovierten nationalen technischen Zentrums, das den Stars der Zukunft moderne Einrichtungen bieten soll, und der Grundsteinlegung für einen zweiten Komplex, der ausschließlich Frauen vorbehalten sein wird, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Beide Projekte werden vom FIFA-Forward-Programm unterstützt.

An einem für den Fussball historischen Tag legte der Präsident der Zentralafrikanischen Republik, Faustin-Archange Touadéra, den Grundstein für ein nationales technisches Zentrum für Frauen in Liton am Rande der Hauptstadt Bangui. Im Anschluss eröffnete er das neu errichtete Zentrum in Bangui. Die beiden Zentren sind Teil der Bemühungen des Landes, die Entwicklung junger Spieler/innen zu fördern, um die Nationalmannschaften des Landes in Zukunft zu stärken und ein Umfeld zu schaffen, das der sozialen und beruflichen Entwicklung der Spieler/innen förderlich ist.

Célestin Yanindji, Präsident des Fussballverbandes der Zentralafrikanischen Republik (FCF), war ebenso anwesend wie eine FIFA-Delegation unter der Leitung von Gelson Fernandes, Direktor der FIFA für die Mitgliedsverbände in Afrika.

FIFA-Präsident Gianni Infantino, der Bangui 2021 besuchte, sagte, die Projekte seien ein Beispiel für die Bemühungen der FIFA, den Fussball wirklich global zu machen und das Niveau der Nationalmannschaften in der ganzen Welt anzuheben.

"Ich freue mich, dass die FIFA diese Projekte in der Zentralafrikanischen Republik unterstützen konnte. Sie sind ein weiteres Beispiel dafür, dass die FIFA in jedem Land, in dem Fussball gespielt wird, präsent ist", sagte der FIFA-Präsident.

"Bei meinem Besuch in der Zentralafrikanischen Republik im Jahr 2021 war ich von der Popularität des Fussballs sehr beeindruckt. Es ist ein sehr fussballbegeistertes Land, in dem man stehen bleibt, um die Spiele der Nationalmannschaft zu sehen oder zu hören.

Die Zentralafrikanische Republik verfügt über ein enormes Potenzial, und ich bin sicher, dass diese neuen Zentren die Förderung lokaler Talente verbessern und den Nationalmannschaften helfen werden, sich für künftige große Turniere zu qualifizieren. Außerdem ist es wichtig, dass wir mehr junge Menschen für den Fussball begeistern und ihnen sichere Räume zum Spielen bieten. Fussball bedeutet Freude, Glück und Lächeln, aber er ist auch ein Mittel für junge Menschen, neue Fähigkeiten zu erlernen, die sie für die Zukunft rüsten.“

Die Männer-Nationalmannschaft, die unter dem Namen "Les Fauves" (die Wilden) bekannt ist, hat sich zwar noch nicht für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ oder den CAF Afrikanischen Nationen-Pokal qualifizieren können, stand aber kurz davor, sich für das diesjährige Turnier in der Elfenbeinküste und das vorherige in Kamerun zu qualifizieren. Auch die Frauenmannschaft hat noch kein großes Turnier bestritten, doch der Bau des neuen Zentrums lässt optimistisch in die Zukunft blicken.

"Diese technischen Zentren, die dank der Unterstützung der FIFA möglich wurden, werden uns helfen, die Herausforderungen bei der Entwicklung junger Fussballer in der Zentralafrikanischen Republik zu meistern", so Yanindji. "Sie werden uns helfen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Kinder und Jugendlichen unseres Landes die notwendigen Fähigkeiten für ihre berufliche, sportliche und soziale Entwicklung erwerben können.

Das technische Zentrum für Frauen soll auch Mädchen dazu ermutigen, ihre Ausbildung unter günstigen Bedingungen fortzusetzen, damit unser Verband besser in der Lage ist, gut ausgebildete Sportlerinnen vorzubereiten, die bereit sind, sich den Herausforderungen der modernen Zeit zu stellen."