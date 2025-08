Das Vermächtnis der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft lebt in Manurewa weiter

Die Installation folgt auf eine frühere Spielfeldübergabe an der Beach Haven Primary School

Der Nachbau des Unity Pitch wird von der Gemeinde in South Auckland genutzt

Das Vermächtnis der diesjährigen FIFA Frauen-Weltmeisterschaft wird in Manurewa durch eine Partnerschaft zwischen der FIFA und der Stadtverwaltung von Auckland, die ein nagelneues halbes Fussballfeld im Netball-Zentrum des Vororts installieren wird, weiterleben. Das Spielfeld ist eine Nachbildung des Unity Pitch, das die Fussballfans während des Turniers in The Cloud im Stadtzentrum nutzten.