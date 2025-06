Das Festival der Inseln auf Tahiti ist wieder da

1.200 Teilnehmer spielten in drei Disziplinen: 11-gegen-11-Fussball, Beach Soccer und Futsal

Während im Juli alle Augen auf Australien und Neuseeland für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ gerichtet waren, war auf einer benachbarten Pazifikinsel ein anderes großes Fussballfest in vollem Gange. Nach dreijähriger Abwesenheit kehrte das "Festival der Inseln" nach Tahiti zurück, und das lang erwartete Ereignis hielt, was es versprach.

Die gesamte tahitianische Fussballfamilie versammelte sich vom 17. bis 22. Juli in Pīraʻe zur 12. Nicht weniger als 1 200 Teilnehmer - Männer und Frauen, Jung und Alt - von 23 polynesischen Inseln nahmen an diesem Ereignis teil. Einige reisten vier Stunden mit dem Flugzeug an, während andere mit dem Boot anreisten - eine spektakuläre Leistung, wenn man bedenkt, dass die Reise fast eine Woche dauert.