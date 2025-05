Bewerbungen als ehrenamtliche Helfer für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ ab sofort möglich

Rund 1000 ehrenamtliche Helfer werden in 24 Funktionen das Turnier unterstützen, das mit 24 Teams in den vier chilenischen Städten Santiago, Valparaíso, Rancagua und Talca durchgeführt wird.

Mit ihrer Begeisterung und ihrem Engagement werden die ehrenamtlichen Helfer bei der diesjährigen FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ für ein einmaliges Erlebnis sorgen. Ehrenamtliche Helfer spielen bei FIFA-Turniere und -Veranstaltungen eine wichtige Rolle, nicht nur in ihrer Funktion, sondern auch als Botschafter des Landes, das sie vertreten. All die Menschen, die sich an vorderster Front ehrenamtlich engagieren, zeigen eindrucksvoll, wie der Fussball die Welt vereint.