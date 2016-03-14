Unabhängige Ethikkommission sperrt Fussballoffizielle

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat mehrere Fussballoffizielle für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt.

Die drei Fälle betreffen internationale Freundschaftsspiele, die 2010 in Südafrika ausgetragen wurden. Die Untersuchung, die im November 2014 gegen (ehemalige) Fussballoffizielle des südafrikanischen Fussballverbands (SAFA) eingeleitet wurde, wurde von Dr. Cornel Borbély, dem Vorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, zusammen mit der FIFA-Division Sicherheit durchgeführt. Die Fälle stehen im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Lindile Kika, in dem dieser im Oktober 2015 von der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission für sechs Jahre für sämtliche Fussballtätigkeiten gesperrt wurde.

Im vorliegenden Verfahren kam die rechtsprechende Kammer zum Schluss, dass der ehemalige Offizielle Leslie Sedibe gegen Art. 13 (Allgemeine Verhaltensregeln), Art. 15 (Loyalität) und Art. 18 (Anzeige- sowie Mitwirkungs- und Rechenschaftspflicht) des FIFA-Ethikreglements verstoßen hatte, und verhängte eine Sperre von fünf Jahren für sämtliche Fussballtätigkeiten und eine Geldstrafe von CHF 20 000. Die ehemaligen Offiziellen Steve Goddard und Adeel Carelse wurden ebenfalls des Verstosses gegen Art. 13, 15 und 18 des FIFA-Ethikreglements für schuldig befunden und für zwei Jahre gesperrt.