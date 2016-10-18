Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission verhängt fünfjährige Sperre gegen Worawi Makudi

Die rechtsprechende Kammer der Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat Worawi Makudi, den ehemaligen Präsidenten des thailändischen Fussballverbands (FAT) und ehemaliges Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees, für fünf Jahre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten gesperrt. Die Sperre tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Untersuchung gegen Worawi Makudi unter der Leitung von Dr. Cornel Borbély, dem Vorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, wurde am 23. Juli 2015 eingeleitet, nachdem bekannt geworden war, dass Worawi Makudi vom Strafgericht von Süd-Bangkok wegen Urkundenfälschung verurteilt worden war. Der Schlussbericht wurde am 15. Juli 2016 an die rechtsprechende Kammer überwiesen, die am 22. Juli 2016 ihrerseits ein formelles rechtsprechendes Verfahren eröffnete.

Da Worawi Makudi ohne Einwilligung des FAT-Kongresses Änderungen an den FAT-Statuten vorgenommen hatte, befand die rechtsprechende Kammer der Ethikkommission Worawi Makudi der Urkundenfälschung gemäß Art. 17 des FIFA-Ethikreglements für schuldig. Darüber hinaus wurde er des Verstoßes gegen Art. 41 (Mitwirkungspflicht der Parteien) des Ethikreglements für schuldig befunden.