Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sperrt den ehemaligen salvadorianischen Trainer Ramón Maradiaga

Die Untersuchung gegen Ramón Maradiaga wurde am 18. Juli 2017 u. a. auf der Basis eines Berichts der FIFA-Integritätsabteilung eröffnet. Auf der Grundlage dieses Berichts untersuchte und analysierte die Untersuchungskammer Ramón Maradiagas Beteiligung an einem Versuch zur Manipulation von Spielen, als er eine Sitzung zwischen den salvadorianischen Nationalspielern und einer Drittpartei zuließ und nicht meldete, bei der den Spielern im Gegenzug für die Beeinflussung des Ergebnisses des Spiels zwischen El Salvador und Kanada eine finanzielle Entschädigung in Aussicht gestellt wurde. Das Angebot wurde abgelehnt und von den salvadorianischen Nationalspielern über eine Medienkonferenz am 5. September 2016 gemeldet.