Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Sayed Aghazada

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Sayed Aghazada, ehemals Generalsekretär des afghanischen Fussballverbands (AFF) sowie Mitglied einer ständigen FIFA-Kommission und des AFC-Exekutivkomitees, mehrerer Verstöße gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Die Untersuchung gegen Sayed Aghazada betrifft Beschwerden mehrerer afghanischer Fussballerinnen, die dem ehemaligen AFF-Präsidenten Keramuudin Karim im Zeitraum 2013–2018, als Sayed Aghazada AFF-Generalsekretär war, wiederholten sexuellen Missbrauch vorwerfen.

Aus dem Entscheid der rechtsprechenden Kammer geht hervor, dass Sayed Aghazada Kenntnis von diesen Missbräuchen hatte und diese gemäß FIFA-Ethikreglement hätte anzeigen und verhindern müssen.

Aus diesen Gründen befand die rechtsprechende Kammer Sayed Aghazada der Verletzung von Art. 17 (Anzeigepflicht) und Art. 23 (Schutz der körperlichen und geistigen Integrität) des FIFA-Ethikreglements für schuldig und verhängte gegen ihn eine fünfjährige Sperre für jede nationale und internationale Fussballtätigkeit (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 10 000 ausgesprochen.

Der Entscheid wurde Sayed Aghazada heute mit Inkrafttreten der Sperre mitgeteilt.